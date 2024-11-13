Разблокировать банковскую тайну. Как налоговая пытается узнать о доходах физлиц

Налоговая служба может найти необлагаемые налогом доходы благодаря программе "Нацкешбэк" или через суд после контрольных закупок на OLX

Налоговая (depositphotos.com)

В конце 2024 года Государственная налоговая служба (ГНС) значительно увеличила проверки частных непредпринимательских счетов и пытается взимать налоги с доходов, полученных на карточные счета граждан. Кто может оказаться в поле зрения фискалов и чем это им может угрожать?

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Объяснения по этим вопросам дает адвокат Богдан Янкив. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект с его YouTube-канала.

Сколько налогов должно уплачивать физическое лицо со своих доходов?

Есть статья 162.1.1 Налогового кодекса, в которой написано, что налогоплательщиками являются физические лица – резиденты, получающие доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы.

Если вам зачисляют какие-либо средства либо в Украине, либо на иностранные счета, они почти всегда подпадают под налогообложение.

По существу можно выделить три типа доходов физических лиц:

Выплаты, которые можно обложить, как бизнес, например, ФОП или ООО, и платить предпринимательские налоги.

Выплаты, не подлежащие налогообложению, предусмотрены в статье 165 Налогового кодекса – доходы, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода. Если у вас тип дохода, перечисленный в этой статье, вы можете его получать и не платить налог.

Ваш доход как физического лица, если он не подпадает под первые два пункта.

Физические лица платят налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 18% и военный сбор, который пока составляет 1,5%. С какого числа ставка военного сбора вырастет, пока неясно. Президент еще не подписал Закон о повышении налогов, предусматривающий повышение этой ставки до 5%.

Нацкешбэк и Налоговая

Ключевой защитой, которая давала возможность не платить налог на обычные переводы между счетами и карточками для большинства людей, была банковская тайна.

Статья 60 Закона о банках и банковской деятельности фиксирует, что ГНС не располагает информацией о доходах граждан и может получить такие данные либо на налоговой проверке, либо по решению суда.

То есть фактически налоговый инспектор с Налоговой не может зайти на счет ни физического лица, ни юридического лица, ни ФОП и не может знать, сколько они зарабатывают до того момента, пока не проведет обоснованную проверку.

Но уже есть попытки протестировать, как может происходить открытие банковской тайны без этого. К примеру, при внедрении программы "Национальный кешбэк".

В частности, согласно постановлению Кабмина №952, которым внедряется Нацкешбэк, все открывающие карточку для получения кешбэка в банке соглашаются, что к ней будет иметь доступ ГНС и в отношении нее не будет действовать норма Закона о банковской тайне. Правда, здесь речь идет исключительно о карточке, которая используется в программе "Национальный кешбэк" без распространения на другие счета и карточки.

Данные об иностранных доходах физлиц

На иностранные доходы норма украинского Закона о банковской тайне вообще не распространяется. А у ГНС есть автоматический обмен налоговой информацией с другими странами. Это предусмотрено межгосударственным соглашением по многостороннему автоматическому обмену информацией о финансовых банковских счетах – CRS (Common Reporting Standard).

Так, например, Британия может передать информацию по международному соглашению Украине, и благодаря этому украинская Налоговая получит доступ к информации о доходах за рубежом и вполне может начислить на них налоги. Именно так ГНС узнала о всех выплатах, которые делает OnlyFans украинским резидентам. И на основе этого украинская налоговая уже разослала письма с предложениями уплатить налоги.

Читайте также Старт обмена налоговой информацией. Угрожают ли мигрантам штрафы

Налоговая активно ищет продавцов, в том числе на OLX

ГНС собирает данные о доходах, поступающих на карточные счета не только через запросы, но и анализируя данные о p2p (с англ. – "персона-персоне") платежах. Например, ГНС может отследить их через контрольные закупки на интернет-платформах, в том числе и на ОЛХ.

Налоговые инспекторы имеют наработанную схему по этому процессу. Как это происходит?

Во-первых, как клиенты они обращаются в интернет-магазины с предложением купить товар. Если при покупке товара дают данные ФОП на оплату – дальше проверки не идут. Если же дают данные частной карточки – оплачивают товар. А уже дальше, после того как уплатили за этот товар, идут в суд с просьбой раскрыть банковскую тайну, имея подозрения, что найдут еще больше оборота. И в этом случае суды активно разрешают налоговикам раскрыть банковскую тайну для взимания налогов.

Какая ответственность физлиц в Украине за неуплату налогов?

Может быть административная ответственность. То есть уплата налога и штрафа. А может быть даже уголовная ответственность. Но для этого нужно иметь немалый доход.

Во-первых, если Налоговая обнаружила, что вы не уплатили налог – она начислит этот налог. Во-вторых, статья 120.1 Налогового кодекса предусматривает штраф 340 грн за несвоевременную подачу декларации.

В-третьих, согласно статье 125.1.1 того же Кодекса, штраф за несвоевременную уплату налогов составляет 25% от суммы неуплаченного налога. Здесь обратите внимание, что этот штраф 25% считается не от полученных средств, а от суммы налога, который не уплатили.

Кроме того, есть статья 212 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность в виде штрафа в размере от 85 000 до 170 000 грн, а также наличие судимости. Однако, чтобы было именно уголовное дело, нужно уклониться от уплаты налога на сумму от 24 млн грн.

Следует помнить, что налоговое законодательство на сегодняшний момент не дает физическим лицам возможность платить налог с чистого дохода. Налогооблагаются именно оборотные средства, зашедшие на счет или карточку.

Также нужно знать, что у Налоговой срок исковой давности три года. Итак, если вы получили доход сегодня – ближайшие три года ГНС может задать вопрос относительно этого дохода и его налогообложения.