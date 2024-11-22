Мінекономіки пояснило, як отримати 1000 грн єПідтримки, і порадило задонатити їх на ЗСУ

Витратити кошти "Зимової єПідтримки" можна буде до кінця 2025 року

Фото: НБУ / Flickr

Одноразова державна допомога "Зимова єПідтримка" в розмірі 1000 грн надаватиметься українцям, які перебувають на території України. Витратити її можна на оплату комуналки, ліки, донати на ЗСУ, квитки Укрзалізниці та деякі інші види послуг, повідомило Міністерство економіки.

Фінансуватися програма буде із залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення.

Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати або спрямувати на українську армію, вважають у відомстві.

"Ці кошти можуть стати національним донатом – елементом єднання нації. Зараз рівень донатів значно нижчий, ніж на початку вторгнення, і це – шанс підтримати наших захисників. Конвертуймо тисячу зимової підтримки в тисячі донатів для ЗСУ", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про зацікавленість залучати донати вже повідомила низка благодійних фондів.

Приймання заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня. Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України.

Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через Дію.

Витратити кошти "Зимової єПідтримки" можна буде до кінця 2025 року.

Отримати 1000 грн від держави можна буде за допомогою застосунку "Дія" та картки "Національний кешбек".

Для цього потрібно:

Відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів програми: ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк. У Дії в розділі "Сервіси" потрібно буде активувати картку "Національного кешбеку". Далі потрібно обрати у застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка". Подати заявку на отримання допомоги й очікувати зарахування коштів.

Відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безплатним. Жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

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Пенсіонери та люди з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп можуть отримати 1000 грн підтримки за допомогою Укрпошти.

Витратити кошти вони зможуть також через Укрпошту – на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Перелік тих, хто може отримати допомогу через Укрпошту формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через Дію.