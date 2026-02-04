Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка розмістила євробонди на суму $450 мільйонів зі ставкою 10,5% річних і терміном погашення у 2029 році. Це перший випуск розміщення єврооблігацій українськими компаніями з початку повномасштабного вторгнення.

Основна мета випуску облігацій – управління борговим портфелем. Планувалося, що $450 млн боргу компанія погасить коштом облігацій, а ще $100 млн – власними коштами.

Але 3 лютого стало відомо, що МХП розмістить додаткові облігації на суму $100 млн з аналогічною ставкою та терміном погашення. У МХП заявили, що додаткове розміщення здійснюється "у відповідь на значний інтерес з боку інвесторів та сприятливі ринкові можливості".

Чому це знакова подія для українського ринку капіталів? Що це означатиме для українських інвесторів? Та які ще компанії можуть слідом за МХП розмістити єврооблігації – читайте у матеріалі LIGA.net