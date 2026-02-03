МХП Косюка розмістить додаткові облігації: хоче зберегти $100 млн власних грошей

Додаткові облігації МХП випустив на додачу до облігацій на $450 мільйонів зі ставкою 10,5% річних і терміном погашення у 2029 році

Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка оголосила про додаткове розміщення євробондів у межах випуску облігацій із купонною ставкою 10,5% та строком погашення у 2029 році. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.

Емітент – компанія MHP Lux S.A., зареєстрована в Люксембурзі.

Додаткові облігації випущено на додачу до облігацій у $450 мільйонів зі ставкою 10,5% річних і терміном погашення у 2029 році, випущених 29 січня.

"Група має намір використати кошти від додаткових облігацій разом із коштами від оригінальних облігацій для фінансування тендерної пропозиції та погашення всієї непогашеної основної суми облігацій MHP Lux S.A. під 6,95% з терміном погашення у 2026 році на суму $550 млн", – йдеться у повідомленні.

На сайті біржі зазначено, що пропозиція замінює використання $100 млн внутрішніх коштів МХП, які спочатку було призначено для часткового погашення облігацій 2026 року.

У МХП заявили, що додаткове розміщення здійснюється "у відповідь на значний інтерес з боку інвесторів та сприятливі ринкові можливості".

Група також має у своєму портфелі облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.