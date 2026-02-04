Росія перетворюється на суспільство пенсіонерів – розвідка

До 2040-го країна-агресор ризикує стати одним із найстаріших суспільств через демографічну кризу та втрати у війні

Фото: СЗРУ

Демографічна ситуація в Росії погіршується через прискорене старіння населення. Частка людей віком до 35 років упала з 55% у 1990 році до 40% у 2025-му, причому після 2020-го темпи скорочення помітно зросли. Про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки України.

За збереження нинішніх тенденцій уже до 2040 року частка людей віком до 35 років може скоротитися до близько 30%. Це означатиме перехід країни до моделі "суспільства людей похилого віку", притаманної державам із глибокою демографічною кризою.

Уже з 25–30 років у Росії фіксується підвищена смертність серед чоловіків, унаслідок чого в старших вікових групах суттєво переважають жінки. За прогнозами, типовим мешканцем країни у 2040 році стане жінка віком близько 50–55 років.

Втрати серед чоловіків працездатного та призовного віку, зростання інвалідності, еміграція та поглиблення демографічної "ями" прискорюють скорочення чоловічого населення.

"Війна не лише має безпосередні військові та економічні наслідки, а і є потужним каталізатором довгострокової демографічної деградації", – зазначили у розвідці.

Формування у РФ "суспільства літніх жінок" трансформуватиме суспільні запити. За оцінками аналітиків, зростатиме попит на соціальний консерватизм, жорстку стабільність і посилені заходи безпеки. Водночас у такій демографічній реальності можливості для економічного оновлення, інновацій і динамічного розвитку країни суттєво скорочуються.