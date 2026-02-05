Крипторинок переживає четвертий місяць корекції. З 10 жовтня 2025 року до 4 лютого 2026 року – біткоїн подешевшав більш ніж на 40% – це найглибше падіння з 2022 року. Менш ніж за тиждень інвестори втратили майже $0,5 трлн. З 29 січня 2026 року загальна капіталізація ринку скоротилася на $467,6 млрд.

Різкий рух униз зачепив увесь ринок цифрових фінансів, змусивши інвесторів говорити про нову фазу нестабільності. Хтось уже почав виводити кошти, через страх втратити все, хтось навпаки закупається новими активами, але чого очікувати в середньостроковій перспективі?

Чи це лише тимчасова корекція або початок більш тривалого падіння? Чи є ознаки глибших ризиків? І головне, що робити роздрібним інвесторам, які вже в позиціях і бачать значні збитки – читайте в матеріалі LIGA.net.