Ринкова вартість криптовалют знизилася майже на $500 млрд менш ніж за тиждень

Біткоїн 3 лютого впав до найнижчої позначки з моменту переобрання Дональда Трампа президентом США

Фото: EPA / PABLO GIANINAZZI

Ринкова вартість криптовалют з 29 січня знизилася на $467,6 млрд. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на CoinGecko.

Біткоїн 3 лютого впав до найнижчої позначки з моменту переобрання Дональда Трампа президентом США. Криптовалюта досягла 15-місячного мінімуму на рівні $72 877, але 4 лютого торгувалася у межах $76 600.

З часів жовтневого піка криптоактиви втратили $1,7 трлн вартості: з $4,38 трлн скоротилися до $2,64 трлн.

Інфографіка – Bloomberg

Загалом біткоїн впав приблизно на 40% відтоді, як на початку жовтня злетів до рекордного рівня. Обвал трапився після хвилі ліквідацій 10 жовтня на суму $19 млрд. Агентство зазначило, що від цього удару ширший крипторинок не оговтався і досі.

Аналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас зазначила, що падіння біткоїна нижче $73 000 "загнало настрої в зону крайнього страху".

Агентство зазначило, що падіння біткоїна викликало сумніви щодо його ролі як "цифрового золота", оскільки він, на відміну від дорогоцінних металів, не продемонстрував властивостей "тихої гавані" в період підвищеної геополітичної невизначеності.