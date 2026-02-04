Рыночная стоимость криптовалют снизилась почти на $500 млрд менее чем за неделю

Биткоин 3 февраля упал до самой низкой отметки с момента переизбрания Дональда Трампа президентом США

Фото: EPA / PABLO GIANINAZZI

Рыночная стоимость криптовалют с 29 января снизилась на $467,6 млрд. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на CoinGecko.

Биткоин 3 февраля упал до самой низкой отметки с момента переизбрания Дональда Трампа президентом США. Криптовалюта достигла 15-месячного минимума на уровне $72 877, но 4 февраля торговалась в пределах $76 600.

Со времен октябрьского пика криптоактивы потеряли $1,7 трлн стоимости: с $4,38 трлн сократились до $2,64 трлн.

Инфографика – Bloomberg

В целом биткоин упал примерно на 40% с тех пор, как в начале октября взлетел до рекордного уровня. Обвал случился после волны ликвидаций 10 октября на сумму $19 млрд. Агентство отметило, что от этого удара более широкий крипторынок не оправился до сих пор.

Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас отметила, что падение биткоина ниже $73 000 "загнало настроения в зону крайнего страха".

Агентство отметило, что падение биткоина вызвало сомнения относительно его роли как "цифрового золота", поскольку он, в отличие от драгоценных металлов, не продемонстрировал свойств "тихой гавани" в период повышенной геополитической неопределенности.