В США закончился четырехдневный шатдаун: демократы проголосовали вместе с республиканцами

Фото: Depositphotos

Частичная приостановка работы федерального правительства США, длившаяся четыре дня, завершилась во вторник после того, как часть демократов в Палате представителей проголосовали вместе с республиканцами за возобновление его финансирования, пишет Axios.

Палата представителей одобрила законопроект в соотношении 217 голосов "за" против 214 "против".

При этом 21 республиканец проголосовал против законопроекта, а 21 демократ – за.

Документ предусматривает финансирование для министерств обороны, финансов, здравоохранения, жилищного строительства, Государственного департамента и Департамента труда до сентября.

Финансирование Министерства внутренней безопасности продлено только до 13 февраля.

Голосование вызвало серьезные разногласия среди демократов.

Часть членов партии считала, что шатдаун следует использовать как рычаг для принуждения к коренным реформам ICE (Службы иммиграционного и таможенного контроля) и Таможенно-пограничной службы.

Однако в руководстве партии настаивали, что продолжение шатдауна было бы плохой стратегией, а некоторые законодатели отметили необходимость финансирования таких агентств, как FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям), для их округов.

Второй за последние полгода шатдаун в США начался 31 января, после того как Конгресс не принял своевременных мер, чтобы предотвратить остановку работы правительства. Соглашение по возобновлению финансирования уже прошло Сенат с большим перевесом голосов обеих партий.