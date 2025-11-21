Начался прием заявок на выплату 6500 грн зимней поддержки: кто может оформить
С 21 ноября начинается прием заявок на выплату 6500 грн "зимней поддержки" для украинцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Получить выплату могут:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
- люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
- дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.
Оформить помощь можно через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда, который и будет осуществлять начисления. Средства будут начислены на счет со специальным режимом использования или на "Дія.Карту".
Деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду, обувь, лекарства и витамины.
В Telegram приложении "Дія" уточнили, что заявку можно подать до 17 декабря. Для подачи через приложение нужно нажать Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6500 грн и подтвердить "Дія.Картку" для зачисления средств.
В прошлом году зимней єПідтримкою воспользовались 14,4 млн украинцев. Тогда программа сталкивалась с критикой. В частности, через перенаправление 3,8 млрд грн из программы поддержки бизнеса и разминирования на финансирование Национального кешбэка и единовременных выплат.
