Начался прием заявок на выплату 6500 грн зимней поддержки: кто может оформить

Заявки на 6500 грн помощи принимают до 17 декабря, а потратить ее можно будет на одежду, обувь, лекарства и витамины

Фото из Telegram Юлии Свириденко

С 21 ноября начинается прием заявок на выплату 6500 грн "зимней поддержки" для украинцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Получить выплату могут:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Оформить помощь можно через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда, который и будет осуществлять начисления. Средства будут начислены на счет со специальным режимом использования или на "Дія.Карту".

Деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду, обувь, лекарства и витамины.

В Telegram приложении "Дія" уточнили, что заявку можно подать до 17 декабря. Для подачи через приложение нужно нажать Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6500 грн и подтвердить "Дія.Картку" для зачисления средств.