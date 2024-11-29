Петиция с требованием пересмотра программы "Зимова єПідтримка" набрала 25 000 голосов

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Петиция с требованием президента Владимира Зеленского пересмотреть программу выплат украинцам 1000 грн собрала необходимое количество подписей и теперь будет рассматриваться.

Инициатор петиции Роман Стан указывает на ряд недостатков программы, среди которых:

Непрозрачное финансирование: Источники денежных средств для выплат не указаны четко.

Противоречие с повышением налогов: Выплаты производятся на фоне значительного повышения налоговой нагрузки на граждан.

Отсутствие адресности: Средства распределяются между всеми гражданами, в то время как в наибольшей поддержке нуждаются уязвимые категории населения.

Роман Стан подчеркивает, что почти половина государственного бюджета Украины на 2024 год дефицитна и финансируется за счет международной помощи. Это, по его мнению, подвергает угрозе финансирование сектора безопасности и обороны.

Автор петиции предлагает направить средства исключительно для поддержки пенсионеров, малообеспеченных семей, многодетных семей и внутренне перемещенных лиц.

Уже с 1 декабря каждый украинец и украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Средства "Зимової єПідтримки" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг. Также "тысячу Зеленского" можно будет перечислить в поддержку украинской армии.