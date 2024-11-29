Петиция с требованием пересмотра программы "Зимова єПідтримка" набрала 25 000 голосов
Петиция с требованием президента Владимира Зеленского пересмотреть программу выплат украинцам 1000 грн собрала необходимое количество подписей и теперь будет рассматриваться.
Инициатор петиции Роман Стан указывает на ряд недостатков программы, среди которых:
- Непрозрачное финансирование: Источники денежных средств для выплат не указаны четко.
- Противоречие с повышением налогов: Выплаты производятся на фоне значительного повышения налоговой нагрузки на граждан.
- Отсутствие адресности: Средства распределяются между всеми гражданами, в то время как в наибольшей поддержке нуждаются уязвимые категории населения.
Роман Стан подчеркивает, что почти половина государственного бюджета Украины на 2024 год дефицитна и финансируется за счет международной помощи. Это, по его мнению, подвергает угрозе финансирование сектора безопасности и обороны.
Автор петиции предлагает направить средства исключительно для поддержки пенсионеров, малообеспеченных семей, многодетных семей и внутренне перемещенных лиц.
Уже с 1 декабря каждый украинец и украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Средства "Зимової єПідтримки" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг. Также "тысячу Зеленского" можно будет перечислить в поддержку украинской армии.
- Президент Владимир Зеленский 25 октября пообещал раздать каждому украинцу по тысяче гривен для того, чтобы поддержать население в зимний период. К новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Для получения денег нужно иметь карточку "Национального кешбэка". Если ее не будет, деньги получить не удастся.
- 4 ноября в Минэкономики заявили, что украинцы, не имеющие доступа к Дии, смогут получить "тысячу Зеленского" через отделение Укрпошты.