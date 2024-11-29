Петиція з вимогою перегляду програми "Зимова єПідтримка" набрала 25 000 голосів
Петиція з вимогою до президента Володимира Зеленського переглянути програму виплат українцям 1000 грн зібрала необхідну кількість підписів і тепер буде розглядатися.
Ініціатор петиції Роман Стан вказує на низку недоліків програми, серед яких:
- Непрозоре фінансування: Джерела коштів для виплат не вказані чітко.
- Суперечність з підвищенням податків: Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян.
- Відсутність адресності: Кошти розподіляються між усіма громадянами, тоді як найбільшої підтримки потребують вразливі категорії населення.
Роман Стан підкреслює, що майже половина державного бюджету України на 2024 рік є дефіцитною і фінансується коштом міжнародної допомоги. Це, на його думку, ставить під загрозу фінансування сектору безпеки та оборони.
Автор петиції пропонує спрямувати кошти виключно на підтримку пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб.
Вже з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень на оплату українських послуг та товарів. Кошти "Зимової єПідтримки" можна буде витратити на ліки, книги, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг тощо. Також "тисячу Зеленського" можна буде перерахувати на підтримку української армії.
- Президент Володимир Зеленський 25 жовтня пообіцяв роздати кожному українцю тисячу гривень для того, щоби підтримати населення у зимовий період. До нової програми "єПідтримка", за прогнозами уряду, приєднається не більше ніж 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн. Ті, хто зараз живе за кордоном, як біженці, не зможуть отримати гроші. Для отримання грошей потрібно мати картку "Національного кешбеку". Якщо її не буде, гроші одержати не вдасться.
- 4 листопада в Мінекономіки заявили, що українці, які не мають доступу до Дії, зможуть отримати "тисячу Зеленського" через відділення Укрпошти.