Українці отримали 2,6 млрд грн кешбеку за пів року: найбільше витратили на комуналку та зв’язок
За перші шість місяців 2025 року українці отримали близько 2,6 млрд грн у межах державної програми "Національний кешбек". Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України у відповідь на запит LIGA.net
Програма передбачає грошову компенсацію за купівлю товарів українського виробництва, що беруть у ній участь. Виплати з початку року розподілилися так: у січні українці отримали 342 млн грн, у лютому – 384 млн грн, у березні – 443 млн грн, у квітні – 445 млн грн, у травні – 490 млн грн, у червні – 490 млн грн.
Кошти кешбеку зараховуються на ті ж рахунки, що й виплати за програмою "Зимова єПідтримка", тож технічно відокремити витрати саме в межах кешбеку неможливо. Водночас відомо, що з січня до липня 2025 року українці витратили загалом близько 10,8 млрд грн коштів, отриманих за двома програмами.
Йдеться лише про кошти, отримані громадянами за заявками в Дії та через банки-партнери (тобто загальна сума не охоплює виплати через Укрпошту).
Найпопулярніші категорії витрат:
Комунальні послуги – 4,9 млрд грн (45,4%)
Телекомунікації (мобільний зв’язок тощо) – 3,6 млрд грн (33%)
Заклади харчування – 606 млн грн (5,6%)
Комп’ютерні й інформаційні послуги – 401,5 млн грн (3,7%)
Ліки й медичні засоби – 353 млн грн (3,4%)
Благодійність (зокрема донати на ЗСУ) – 273,5 млн грн (2,5%)
Книжки та друкована продукція – 249,5 млн грн (2,3%)
Пасажирські перевезення – 211,2 млн грн (2%)
Поштові послуги – 122 млн грн (1,1%)
Театри й кінотеатри – 110 млн грн (1%)
- 14 лютого 2025 року Кабмін виділив 5 млрд грн на Національний кешбек і "Зроблено в Україні".
- 17 лютого стало відомо, що українці витратили 3,8 млрд грн отриманих виплат "Національного кешбеку" та "Зимової єПідтримки" на оплату комунальних послуг.
