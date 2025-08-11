Українці отримали 2,6 млрд грн кешбеку за пів року: найбільше витратили на комуналку та зв’язок

Фото: diia.gov.ua

За перші шість місяців 2025 року українці отримали близько 2,6 млрд грн у межах державної програми "Національний кешбек". Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України у відповідь на запит LIGA.net

Програма передбачає грошову компенсацію за купівлю товарів українського виробництва, що беруть у ній участь. Виплати з початку року розподілилися так: у січні українці отримали 342 млн грн, у лютому – 384 млн грн, у березні – 443 млн грн, у квітні – 445 млн грн, у травні – 490 млн грн, у червні – 490 млн грн.

Кошти кешбеку зараховуються на ті ж рахунки, що й виплати за програмою "Зимова єПідтримка", тож технічно відокремити витрати саме в межах кешбеку неможливо. Водночас відомо, що з січня до липня 2025 року українці витратили загалом близько 10,8 млрд грн коштів, отриманих за двома програмами.

Йдеться лише про кошти, отримані громадянами за заявками в Дії та через банки-партнери (тобто загальна сума не охоплює виплати через Укрпошту).

Найпопулярніші категорії витрат: