Блогерку Анну Алхім оштрафували на майже 5 млн грн за рекламу казино

За пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн, повідомили у Мінцифрі

Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

Рекламу азартних ігор виявили в Instagram-сторіс Алхім.

У міністерстві нагадали, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн.

"Нагадаємо, в Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід", – йдеться у повідомленні.

