Блогерку Анну Алхім оштрафували на майже 5 млн грн за рекламу казино
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.
Рекламу азартних ігор виявили в Instagram-сторіс Алхім.
У міністерстві нагадали, що за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн.
"Нагадаємо, в Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід", – йдеться у повідомленні.
- 17 вересня PlayCity оголосило про початок видавання ліцензій для грального бізнесу.
- 18 вересня PlayCity визначило організації для сертифікації й інспектування грального обладнання.
Коментарі (0)