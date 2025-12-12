Блогера Анну Алхим оштрафовали на почти 5 млн грн за рекламу казино
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Госагентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
Рекламу азартных игр обнаружили в Instagram-сторис Алхим.
В министерстве напомнили, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму 67,2 млн грн.
"Напомним, в Украине запрещено показывать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно", продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт", – говорится в сообщении.
- 17 сентября PlayCity объявило о начало выдачи лицензий для игорного бизнеса.
- 18 сентября PlayCity определило организации для сертификации и инспектирования игорного оборудования.
