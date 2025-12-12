Блогера Анну Алхим оштрафовали на почти 5 млн грн за рекламу казино

За полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму 67,2 млн грн, сообщили в Минцифре

Фото: pexels.com (иллюстративное)

Госагентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Рекламу азартных игр обнаружили в Instagram-сторис Алхим.

В министерстве напомнили, что за полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и медиа на общую сумму 67,2 млн грн.

"Напомним, в Украине запрещено показывать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно", продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт", – говорится в сообщении.

