Федрезерв США в третий раз подряд снизил ключевую ставку
Федеральная резервная система США в третий раз подряд снизила ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до диапазона 3,5-3,75%, сообщается на сайте ФРС.
"Комитет стремится обеспечить максимальную занятость и долгосрочную инфляцию на уровне 2%. Комитет внимательно следит за рисками, касающимися обеих составляющих его двойного мандата, и отмечает, что риски для занятости усилились в последние месяцы", – говорится в заявлении ФРС.
Инфляция в США удерживается на уровне около 3%, тогда как безработица за последние месяцы поднялась до 4,4%.
Решение поддержали девять членов комитета против трех (один предлагал снизить ставку сразу на 0,5 п.п., а двое выступили против любого снижения), что, как указывает The Hill, довольно необычно для Федрезерва.
Один-два голоса с отличающимся мнением во время голосования в монетарном комитете Федрезерва случаются часто, но сразу три – это редкость. Последний раз такое произошло в сентябре 2019 года.
Ставка ФРС – один из важнейших индикаторов состояния мировой экономики. Решения Федрезерва влияют на стоимость денег не только в США, но и в других странах. Это связано с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и многие международные трансакции осуществляются именно в этой валюте.
- В четверг, 11 декабря, будет объявлено решение правления НБУ относительно учетной ставки в Украине, которая не менялась с марта 2025 года.
Комментарии (0)