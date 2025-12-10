Федрезерв США в третий раз подряд снизил ключевую ставку

Глава ФРС Джером Пауэлл (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Федеральная резервная система США в третий раз подряд снизила ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до диапазона 3,5-3,75%, сообщается на сайте ФРС.

"Комитет стремится обеспечить максимальную занятость и долгосрочную инфляцию на уровне 2%. Комитет внимательно следит за рисками, касающимися обеих составляющих его двойного мандата, и отмечает, что риски для занятости усилились в последние месяцы", – говорится в заявлении ФРС.

Инфляция в США удерживается на уровне около 3%, тогда как безработица за последние месяцы поднялась до 4,4%.

Решение поддержали девять членов комитета против трех (один предлагал снизить ставку сразу на 0,5 п.п., а двое выступили против любого снижения), что, как указывает The Hill, довольно необычно для Федрезерва.

Один-два голоса с отличающимся мнением во время голосования в монетарном комитете Федрезерва случаются часто, но сразу три – это редкость. Последний раз такое произошло в сентябре 2019 года.

Ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) является одним из инструментов монетарной политики, используемой для стабилизации экономики в США. Повышение ставки может помочь бороться с инфляцией, но одновременно может замедлить экономический рост. Снижение ставки, наоборот, может стимулировать экономику, но в то же время может привести к росту инфляции.



Ставка ФРС – один из важнейших индикаторов состояния мировой экономики. Решения Федрезерва влияют на стоимость денег не только в США, но и в других странах. Это связано с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и многие международные трансакции осуществляются именно в этой валюте.