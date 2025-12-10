Федрезерв США втретє поспіль знизив ключову ставку

Голова ФРС Джером Павелл (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Федеральна резервна система США втретє поспіль знизила ключову відсоткову ставку на 0,25 відсоткового пункту – до діапазону 3,5-3,75%, повідомляється на сайті ФРС.

"Комітет прагне забезпечити максимальну зайнятість і довгострокову інфляцію на рівні 2%. Комітет уважно стежить за ризиками, що стосуються обох складників його подвійного мандату, і відзначає, що ризики для зайнятості посилилися в останні місяці", – йдеться в заяві ФРС.

Інфляція у США утримується на рівні близько 3%, тоді як безробіття за останні місяці піднялося до 4,4%.

Рішення підтримали дев'ять членів комітету проти трьох (один пропонував знизити ставку одразу на 0,5 в.п., а двоє виступили проти будь-якого зниження), що, як вказує The Hill, доволі незвично для Федрезерву.

Один-два голоси з іншою думкою під час голосування у монетарному комітеті Федрезрву трапляються часто, але одразу три – це рідкість. Востаннє таке сталося у вересні 2019 року.

Ставка Федеральної резервної системи США (ФРС) є одним з інструментів монетарної політики, що використовується для стабілізації економіки у США. Підвищення ставки може допомогти боротися з інфляцією, але одночасно може сповільнити економічне зростання. Зниження ставки, навпаки, може стимулювати економіку, але водночас може призвести до зростання інфляції.



Ставка ФРС – один із найважливіших індикаторів стану світової економіки. Рішення Федрезерву впливають на вартість грошей не тільки у США, а й в інших країнах. Це пов’язано з тим, що долар США є світовою резервною валютою і багато міжнародних трансакцій здійснюються саме в цій валюті.