Федрезерв США втретє поспіль знизив ключову ставку
Федеральна резервна система США втретє поспіль знизила ключову відсоткову ставку на 0,25 відсоткового пункту – до діапазону 3,5-3,75%, повідомляється на сайті ФРС.
"Комітет прагне забезпечити максимальну зайнятість і довгострокову інфляцію на рівні 2%. Комітет уважно стежить за ризиками, що стосуються обох складників його подвійного мандату, і відзначає, що ризики для зайнятості посилилися в останні місяці", – йдеться в заяві ФРС.
Інфляція у США утримується на рівні близько 3%, тоді як безробіття за останні місяці піднялося до 4,4%.
Рішення підтримали дев'ять членів комітету проти трьох (один пропонував знизити ставку одразу на 0,5 в.п., а двоє виступили проти будь-якого зниження), що, як вказує The Hill, доволі незвично для Федрезерву.
Один-два голоси з іншою думкою під час голосування у монетарному комітеті Федрезрву трапляються часто, але одразу три – це рідкість. Востаннє таке сталося у вересні 2019 року.
Ставка ФРС – один із найважливіших індикаторів стану світової економіки. Рішення Федрезерву впливають на вартість грошей не тільки у США, а й в інших країнах. Це пов’язано з тим, що долар США є світовою резервною валютою і багато міжнародних трансакцій здійснюються саме в цій валюті.
- У четвер, 11 грудня, буде оголошено рішення правління НБУ щодо облікової ставки в Україні, яка не мінялася з березня 2025 року.
