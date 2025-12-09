Новые контракты в ВСУ будут стоить 552 млрд грн в 2026 году и более 1 трлн грн в 2027-2028
Введение новых контрактов в Силах обороны потребует значительных дополнительных расходов из государственного бюджета, сообщается в правительственном законопроекте №14283, зарегистрированном в Верховной Раде 8 декабря.
Он предлагает внести изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которые позволят заключать или перезаключать контракт с большей зарплатой.
Согласно финансово-экономическим расчетам Министерства обороны, для повышения социального уровня военнослужащих на 2026 год нужно будет дополнительно 551,75 млрд грн, на 2027-й – 1,26 трлн грн, на 2028-й – 1,37 трлн грн.
Законопроект также предлагает установить сроки контрактов во время особого периода в пределах от одного до пяти лет с возможностью перезаключать следующий контракт сроком от одного до десяти лет.
Кроме того, проектом закона предусматриваются внесение изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которым устанавливается право на 12-месячную отсрочку со дня увольнения с военной службы по новому контракту.
- В июле 2025 года стало известно, что президент Владимир Зеленский попросил Европу помочь финансировать денежное обеспечение военных.
- В ноябре он сказал, что в новых контрактах базовое финансовое обеспечение планируют повысить до 50 000 – 60 000 гривен.
