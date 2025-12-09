Нові контракти в ЗСУ коштуватимуть 552 млрд грн у 2026 році і понад 1 трлн грн у 2027-2028

Фото: ДШВ ЗСУ

Запровадження нових контрактів в Силах оборони потребуватиме значних додаткових витрат з державного бюджету, повідомляється в урядовому законопроєкті №14283, зареєстрованому в Верховній Раді 8 грудня.

Він пропонує внести зміни до закону про військовий обовʼязок і військову службу, які дозволять укладати або переукладати контракт з більшою зарплатою.

Згідно з фінансово-економічними розрахунками Міністерства оборони, для підвищення соціального рівня військовослужбовців на 2026 рік потрібно буде додатково 551,75 млрд грн, на 2027-й – 1,26 трлн грн, на 2028-й – 1,37 трлн грн.

Законопроєкт також пропонує встановити строки контрактів під час особливого періоду у межах від одного до п’яти років з можливістю переукладати наступний контракт строком від одного до десяти років.

Крім того, проєктом закону передбачаються внесення зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якою встановлюється право на 12-місячну відстрочку з дня звільнення з військової служби за новим контрактом.