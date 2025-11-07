Зеленський: Базова зарплата за новими контрактами ЗСУ зросте до 50 000 – 60 000 грн

Військові, які перейдуть на нові строкові контракти, отримуватимуть більше, ніж зараз

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський оголосив, що базова зарплата за новими контрактами в Збройних Силах України буде підвищена до 50 000 – 60 000 грн. Про це він сказав у п'ятницю на брифінгу за підсумками Ставки.

Нові контракти з чіткими термінами служби можна буде підписати на строк від одного до п'яти років. Для контрактів на два-п'ять років буде передбачена річна відстрочка від мобілізації по завершенні контракту.

"Базовим фінансовим забезпеченням для контракту може бути 50 000 – 60 000 гривень. Це без всіх тих додаткових речей щодо першої лінії, другої лінії. Це базова цифра, на яку ми розраховуємо", – сказав Зеленський.

Підвищене грошове забезпечення буде передбачене "для тих мобілізованих, хто захоче перейти на контракт, для тих, хто уже має контракт і захоче перейти на новий контракт, і для тих невійськових, хто захоче долучитися до лав Збройних Сил України".

Зеленський додав, що джерело фінансування цих зарплат поки що не визначене й доручив уряду знайти його.