Зеленский: Базовая зарплата в новых контрактах ВСУ вырастет до 50 000 – 60 000 грн

Военные, которые перейдут на новые срочные контракты, будут получать больше, чем сейчас

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский объявил, что базовая зарплата по новым контрактам в Вооруженных Силах Украины будет повышена до 50 000 – 60 000 грн. Об этом он сказал в пятницу на брифинге по итогам Ставки.

Новые контракты с четкими сроками службы можно будет подписать на срок от одного до пяти лет. Для контрактов на два-пять лет будет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта.

"Базовым финансовым обеспечением для контракта может быть 50 000 – 60 000 гривен. Это без всех тех дополнительных вещей по первой линии, второй линии. Это базовая цифра, на которую мы рассчитываем", – сказал Зеленский.

Повышенное денежное обеспечение будет предусмотрено "для тех мобилизованных, кто захочет перейти на контракт, для тех, кто уже имеет контракт и захочет перейти на новый контракт, и для тех невоенных, кто захочет вступить в ряды Вооруженных Сил Украины".

Зеленский добавил, что источник финансирования этих зарплат пока не определен и поручил правительству найти его.