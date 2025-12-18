"Ризики перебільшені". Юристи Єврокомісії оцінили загрозу позовів через російські активи

Інвестиційні суди не мають юрисдикції для розгляду спорів, пов'язаних зі звинуваченням в експропріації суверенних активів Росії

Фото: EPA

Юристи, залучені Європейською комісією, сумніваються, що Росія зможе успішно оскаржити використання її суверенних активів у межах двосторонніх інвестиційних угод, повідомила в четвер газета Financial Times.

Інвестиційні суди "не мають юрисдикції для розгляду спорів, пов'язаних зі звинуваченням в експропріації суверенних активів Росії", йдеться в юридичному висновку компанії Covington, з яким ознайомилася FT.

У фірмі зазначили, що ризик того, що держави-члени ЄС можуть бути втягнуті в інші міжнародні суди, "суттєво перебільшений".

Водночас Єврокомісія, за словами високопосадовця інституції, зробила "вкрай непривабливою для третіх країн будь-яку співпрацю з Росією щодо експропріації європейських активів".

Німеччина, яка є головною рушійною силою плану, "неодноразово чітко наголошувала, що базовий принцип усієї цієї операції полягає в тому, що всі несуть однаковий ризик", сказав один із дипломатів ЄС.

За його словами, Берлін переконаний: використання російських активів – це єдиний спосіб і надалі фінансувати Україну, не нарощуючи боргове навантаження.

"Якщо це не спрацює, це буде безумовно катастрофічним сигналом для України. Тоді Європа зазнає поразки і як геополітичний гравець", – додав він.

Використання заморожених російських суверенних активів, окрім Бельгії (де зберігається більшість цих коштів), викликає найбільше занепокоєння в Італії й Австрії.

Основний ризик – можливість конфіскації західних активів, зокрема філій Raiffeisen і UniCredit. Окрім того, Росія може використати заморожені західні активи, що зберігаються на так званих рахунках типу "С". І, на відміну від ЄС, у неї немає проблем з бюрократичними процедурами – гроші негайно опиняться в російському бюджеті.