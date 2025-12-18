"Ризики перебільшені". Юристи Єврокомісії оцінили загрозу позовів через російські активи
Юристи, залучені Європейською комісією, сумніваються, що Росія зможе успішно оскаржити використання її суверенних активів у межах двосторонніх інвестиційних угод, повідомила в четвер газета Financial Times.
Інвестиційні суди "не мають юрисдикції для розгляду спорів, пов'язаних зі звинуваченням в експропріації суверенних активів Росії", йдеться в юридичному висновку компанії Covington, з яким ознайомилася FT.
У фірмі зазначили, що ризик того, що держави-члени ЄС можуть бути втягнуті в інші міжнародні суди, "суттєво перебільшений".
Водночас Єврокомісія, за словами високопосадовця інституції, зробила "вкрай непривабливою для третіх країн будь-яку співпрацю з Росією щодо експропріації європейських активів".
Німеччина, яка є головною рушійною силою плану, "неодноразово чітко наголошувала, що базовий принцип усієї цієї операції полягає в тому, що всі несуть однаковий ризик", сказав один із дипломатів ЄС.
За його словами, Берлін переконаний: використання російських активів – це єдиний спосіб і надалі фінансувати Україну, не нарощуючи боргове навантаження.
"Якщо це не спрацює, це буде безумовно катастрофічним сигналом для України. Тоді Європа зазнає поразки і як геополітичний гравець", – додав він.
Використання заморожених російських суверенних активів, окрім Бельгії (де зберігається більшість цих коштів), викликає найбільше занепокоєння в Італії й Австрії.
Основний ризик – можливість конфіскації західних активів, зокрема філій Raiffeisen і UniCredit. Окрім того, Росія може використати заморожені західні активи, що зберігаються на так званих рахунках типу "С". І, на відміну від ЄС, у неї немає проблем з бюрократичними процедурами – гроші негайно опиняться в російському бюджеті.
- 3 грудня Єврокомісія офіційно запропонувала використати до 210 млрд євро знерухомлених активів Центробанку РФ для надання фінансової допомоги Україні.
- Рішення щодо репараційного кредиту для України Євросоюз планує розглянути на саміті 18-19 грудня.
