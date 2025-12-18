"Риски преувеличены". Юристы Еврокомиссии оценили угрозу исков из-за российских активов
Юристы, привлеченные Европейской комиссией, сомневаются, что Россия сможет успешно оспорить использование ее суверенных активов в рамках двусторонних инвестиционных соглашений, сообщила в четверг газета Financial Times.
Инвестиционные суды "не имеют юрисдикции для рассмотрения споров, связанных с обвинением в экспроприации суверенных активов России", говорится в юридическом заключении компании Covington, с которым ознакомилась FT.
В фирме отметили, что риск того, что государства-члены ЕС могут быть втянуты в другие международные суды, "существенно преувеличен".
В то же время Еврокомиссия, по словам высокопоставленного чиновника института, сделала "крайне непривлекательным для третьих стран любое сотрудничество с Россией по экспроприации европейских активов".
Германия, являющаяся главной движущей силой плана, "неоднократно четко подчеркивала, что базовый принцип всей этой операции заключается в том, что все несут одинаковый риск", сказал один из дипломатов ЕС.
По его словам, Берлин убежден: использование российских активов – это единственный способ и в дальнейшем финансировать Украину, не наращивая долговую нагрузку.
"Если это не сработает, это будет безусловно катастрофическим сигналом для Украины. Тогда Европа потерпит поражение и как геополитический игрок", – добавил он.
Использование замороженных российских суверенных активов, кроме Бельгии (где хранится большинство этих средств), вызывает наибольшее беспокойство в Италии и Австрии.
Основной риск – возможность конфискации западных активов, в частности филиалов Raiffeisen и UniCredit. Кроме того, Россия может использовать замороженные западные активы, хранящиеся на так называемых счетах типа "С". И, в отличие от ЕС, у нее нет проблем с бюрократическими процедурами – деньги немедленно окажутся в российском бюджете.
- 3 декабря Еврокомиссия официально предложила использовать до 210 млрд евро обездвиженных активов Центробанка РФ для оказания финансовой помощи Украине.
- Решение по репарационному кредиту для Украины Евросоюз планирует рассмотреть на саммите 18-19 декабря.
Комментарии (0)