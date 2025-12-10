НАБУ решило проверить, откуда деньги у залогодателей по делу "Мидас"
Национальное антикоррупционное бюро решило проверить, откуда деньги у залогодателей по делу "Мидас". Об этом рассказал глава НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии в среду.
"Мы направили [в Госфинмониторинг] ряд запросов по исследованию источника происхождения средств, поскольку законодательство четко определяет, что средства, добытые преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залогов [...] Теоретически, если будет установлено, что эти средства действительно незаконные и происхождение сомнительное, то можно ходатайствовать, что они не могут быть использованы в качестве залога", – сказал Кривонос.
Он отметил, что у НАБУ были обоснованные основания для отправки этих запросов.
"Одно ООО, например, было создано в мае 2025 года. Оно довольно значительную сумму внесло за одного из фигурантов [...] Я не могу разглашать всю информацию, но очень важно отследить, не являются ли эти средства полученными в результате преступной деятельности этого бэк-офиса или лиц, предоставляющих услуги по легализации денежных средств, в том числе для внесения залогов", – сказал Кривонос.
По словам Кривоноса, финмониторинг пока не смог предоставить информацию о происхождении средств, но глава службы Филипп Пронин ответил, что все запросы НАБУ прорабатываются.
"Мы в рабочем порядке на контакте с Бюро", – сказал он.
"Сейчас отслеживается третья цепь [происхождения средств]. По этому вопросу мы еще работаем", – пояснил он.
- В ноябре 2025 года всем пятерым задержанным фигурантам дела "Мидас" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 8 января 2025 года включительно. Размер залога для них установили на уровне от 12 млн грн до 126 млн грн.
- Четверо из них уже вышли под залог.
