НАБУ решило проверить, откуда деньги у залогодателей по делу "Мидас"

Детективы не исключают, что средства, внесенные в качестве залога за фигурантов дела о коррупции в Энергоатоме, могут иметь сомнительное происхождение

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро решило проверить, откуда деньги у залогодателей по делу "Мидас". Об этом рассказал глава НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии в среду.

"Мы направили [в Госфинмониторинг] ряд запросов по исследованию источника происхождения средств, поскольку законодательство четко определяет, что средства, добытые преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залогов [...] Теоретически, если будет установлено, что эти средства действительно незаконные и происхождение сомнительное, то можно ходатайствовать, что они не могут быть использованы в качестве залога", – сказал Кривонос.

Он отметил, что у НАБУ были обоснованные основания для отправки этих запросов.

"Одно ООО, например, было создано в мае 2025 года. Оно довольно значительную сумму внесло за одного из фигурантов [...] Я не могу разглашать всю информацию, но очень важно отследить, не являются ли эти средства полученными в результате преступной деятельности этого бэк-офиса или лиц, предоставляющих услуги по легализации денежных средств, в том числе для внесения залогов", – сказал Кривонос.

По словам Кривоноса, финмониторинг пока не смог предоставить информацию о происхождении средств, но глава службы Филипп Пронин ответил, что все запросы НАБУ прорабатываются.

"Мы в рабочем порядке на контакте с Бюро", – сказал он.

"Сейчас отслеживается третья цепь [происхождения средств]. По этому вопросу мы еще работаем", – пояснил он.