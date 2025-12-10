НАБУ вирішило перевірити, звідки гроші у заставодавців у справі "Мідас"

Детективи не виключають, що кошти, внесені як застава за фігурантів справи про корупцію в Енергоатомі, можуть мати сумнівне походження

Національне антикорупційне бюро вирішило перевірити, звідки гроші у заставодавців у справі "Мідас". Про це розповів голова НАБУ Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії в середу.

"Ми надіслали [в Держфінмоніторинг] низку запитів щодо дослідження джерела походження коштів, оскільки законодавство чітко визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застав [...] Теоретично, якщо буде встановлено, що ці кошти дійсно незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава", – сказав Кривонос.

Він наголосив, що у НАБУ були обґрунтовані підстави для надсилання цих запитів.

"Одна ТОВка, наприклад, була створена в травні 2025 року. Вона доволі значну суму внесла за одного з фігурантів [...] Я не можу розголошувати всю інформацію, але дуже важливо відстежити, чи не є ці кошти здобутими внаслідок злочинної діяльності цього бек-офісу або осіб, які надають послуги з легалізації грошових коштів, в тому числі для внесення застав", – сказав Кривонос.

За словами Кривоноса, фінмоніторинг поки що не зміг надати інформацію щодо походження коштів, але голова служби Філіп Пронін відповів, що усі запити НАБУ опрацьовуються.

"Ми в робочому порядку на контакті з Бюро", – сказав він.

"Зараз відслідковується третій ланцюг [походження коштів]. По цьому питанню ми ще працюєм", – пояснив він.