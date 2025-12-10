НАБУ вирішило перевірити, звідки гроші у заставодавців у справі "Мідас"
Національне антикорупційне бюро вирішило перевірити, звідки гроші у заставодавців у справі "Мідас". Про це розповів голова НАБУ Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії в середу.
"Ми надіслали [в Держфінмоніторинг] низку запитів щодо дослідження джерела походження коштів, оскільки законодавство чітко визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застав [...] Теоретично, якщо буде встановлено, що ці кошти дійсно незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава", – сказав Кривонос.
Він наголосив, що у НАБУ були обґрунтовані підстави для надсилання цих запитів.
"Одна ТОВка, наприклад, була створена в травні 2025 року. Вона доволі значну суму внесла за одного з фігурантів [...] Я не можу розголошувати всю інформацію, але дуже важливо відстежити, чи не є ці кошти здобутими внаслідок злочинної діяльності цього бек-офісу або осіб, які надають послуги з легалізації грошових коштів, в тому числі для внесення застав", – сказав Кривонос.
За словами Кривоноса, фінмоніторинг поки що не зміг надати інформацію щодо походження коштів, але голова служби Філіп Пронін відповів, що усі запити НАБУ опрацьовуються.
"Ми в робочому порядку на контакті з Бюро", – сказав він.
"Зараз відслідковується третій ланцюг [походження коштів]. По цьому питанню ми ще працюєм", – пояснив він.
- У листопаді 2025 року усім п'ятьом затриманим фігурантам справи "Мідас" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 8 січня 2025 року включно. Розмір застави для них встановили на рівні від 12 млн грн до 126 млн грн.
- Четверо з них уже вийшли під заставу.
