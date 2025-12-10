Кабмин утвердил порядок программы "Скрининг здоровья 40+": как принять в ней участие

Украинцы старше 40 лет в3 2026 году получат 2000 грн на медицинский осмотр

Фото: Depositphotos

Кабинет министров утвердил порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа, направленная на раннее выявление болезней, которые больше всего влияют на продолжительность и качество жизни украинцев, заработает с 1 января 2026 года. На реализацию скрининга в госбюджете заложено 10 млрд грн.

Как будет работать программа, разъяснили в Министерстве здравоохранения.

Национальный скрининг здоровья 40+ будет включать:

→ анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета второго типа и состояния психического здоровья),

→ физикальное обследование и лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек.

После прохождения скрининга человек получит персонализированные рекомендации по образу жизни и состоянию здоровья. В случае необходимости врач может назначить лекарства – прежде всего те, которые можно получить через программу "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой.

Участие в программе может принять каждый желающий в возрасте от 40 лет включительно.

Приглашение пройти скрининг людям от 40 лет и старше будет поступать в приложении Дія через 30 дней после дня рождения.

После того, как человек примет приглашение, необходимо заказать Дія.Карту в приложении или же использовать свою, уже оформленную. Через семь дней на нее поступят средства – 2000 грн. Их можно использовать только для прохождения скрининга здоровья 40+.

Для тех, кто не пользуется Дією, через 30 дней после дня рождения нужно заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦНАП. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке, на который в течение семи дней будет зачислено 2000 грн для оплаты обследования.

После получения средств на карту пройти скрининг можно будет в любом удобном медучреждении, участвующем в программе: государственном, коммунальном или частном, – независимо от места жительства.

Вскоре Минздрав обнародует перечень таких заведений.