Кабмин утвердил порядок программы "Скрининг здоровья 40+": как принять в ней участие
Кабинет министров утвердил порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Программа, направленная на раннее выявление болезней, которые больше всего влияют на продолжительность и качество жизни украинцев, заработает с 1 января 2026 года. На реализацию скрининга в госбюджете заложено 10 млрд грн.
Как будет работать программа, разъяснили в Министерстве здравоохранения.
Национальный скрининг здоровья 40+ будет включать:
→ анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета второго типа и состояния психического здоровья),
→ физикальное обследование и лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек.
После прохождения скрининга человек получит персонализированные рекомендации по образу жизни и состоянию здоровья. В случае необходимости врач может назначить лекарства – прежде всего те, которые можно получить через программу "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой.
Участие в программе может принять каждый желающий в возрасте от 40 лет включительно.
Приглашение пройти скрининг людям от 40 лет и старше будет поступать в приложении Дія через 30 дней после дня рождения.
После того, как человек примет приглашение, необходимо заказать Дія.Карту в приложении или же использовать свою, уже оформленную. Через семь дней на нее поступят средства – 2000 грн. Их можно использовать только для прохождения скрининга здоровья 40+.
Для тех, кто не пользуется Дією, через 30 дней после дня рождения нужно заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦНАП. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке, на который в течение семи дней будет зачислено 2000 грн для оплаты обследования.
После получения средств на карту пройти скрининг можно будет в любом удобном медучреждении, участвующем в программе: государственном, коммунальном или частном, – независимо от места жительства.
Вскоре Минздрав обнародует перечень таких заведений.
