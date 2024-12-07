С 1 декабря в Украине запустили государственную программу "Зимова єПідтримка", которая позволяет каждому украинцу получить 1000 грн на специальный счет.

За первые сутки на эту программу украинцы направили 2,5 млн заявок. 64% пользователей услуги – женщины, 36% – мужчины. Их средний возраст – 30-40 лет. На детей подали 551 000 заявлений. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

LIGA.net уже подробно рассказывала об этой программе. О том, как получить средства и почему эта инициатива критикуется как экспертами, так и населением.

Сейчас в соцсетях распространяется немало конспирологических теорий, связанных с этой программой. Пользователи беспокоятся, что после оформления помощи государство получит доступ к их банковским счетам, а закрыть карточку или расторгнуть договор будет просто невозможно.

LIGA.net отвечает на часто задаваемые вопросы, беспокойства и теории заговоров, относительно тысячи Зеленского.

После открытия карты Нацкешбэка и оформления тысячи Зеленского государство получит доступ к движению средств на всех счетах

Нет, государство не будет иметь доступ ко всем счетам человека, оформившего карточку Нацкешбэка. Речь идет только о деталях одного счета, на который, собственно, и поступит тысяча от государства.

Мария Янко, адвокат практики адвокатов Crowe Mikhailenko, объясняет, что счет, информация по которому будет раскрываться – это тот счет IBAN, к которому прикреплена карта Нацкешбэка.

"Если лицо в одном банке открывает карточку для Нацкешбэка и оформления тысячи Зеленского, то происходит раскрытие банковской тайны только о счете именно в этом банке. Если такая карта будет еще и в другом банке, то конечно такое раскрытие будет в каждом банке, где открыта карта Нацкешбэка", – объясняет Янко.

Банк сможет передавать всю конфиденциальную информацию третьим лицам

Людмила Усатюк, партнер практики договорного и корпоративного права Investment Lawyer Group, рассказывает, что по программе Национального кешбэка информация передается не всем третьим лицам, а Минэкономики или лицу, уполномоченному им. И только по поводу тех транзакций, которые участвуют в национальной программе.

Мария Янко добавила, что проанализировав заявления/договоры участвующих в этом проекте банков (ПриватБанк, Сбербанк, ПУМБ), действительно, после получения от пользователя этого "согласия", банк может собирать и передавать информацию третьим лицам информационно-коммуникационной системы (чаще всего это Государственная налоговая служба) о движении средств по тому счету, который вписан в данном заявлении-согласии.

"Нельзя сказать, будет ли это информация только об оплате (т.е. когда лицо оплачивает товар) или это будет еще и информация о зачислении на счет средств, потому что в согласии речь идет об информации "о всех платежах операции"", – говорит Янко.

Договор открытия этой карты заключается на 20 лет и его нельзя будет закрыть

На самом деле нет. Договор можно закрыть по желанию. Такая процедура предусмотрена во всех банках.

"Не во всех банках договор на открытие этой карты заключается на 20 лет. Однако, например, в ПриватБанке это 20 лет. Договор можно расторгнуть, а согласие на разглашение и раскрытие банковской тайны можно отозвать в любой момент", – добавила Мария Янко.

Карточку Нацкешбэка нельзя закрыть

Можно, такая процедура также предусмотрена во всех банках. С момента закрытия счета прекращается согласие на раскрытие банковской тайны.

Карточку нужно открывать только в том банке, которым вы никогда не пользовались, чтобы государство не видело движение средств на других счетах.

Карточку можно открывать в любом удобном банке, так как детали транзакций с других счетов клиента в этом банке не будут разглашаться.

"Банк не раскрывает детали других транзакций, чем предусмотрено программой", – объяснила Людмила Усатюк.

Мария Янко добавляет, что человек самостоятельно выбирает счет в банке, который подлежит раскрытию. Поэтому каждый по своему усмотрению решает этот вопрос.

"Банк будет мониторить операции со дня начала программы Национальный кешбэк (02.09.2024) до конца месяца, в котором лицо написало заявление о закрытии счета или отозвало свое согласие о раскрытии банковской тайны", – пояснила Янко.

Благодаря тысяче Зеленского делают перепись населения

Об этом активно начали говорить после слов заместителя председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ольги Василевской-Смаглюк. В эфире "Радио Свобода" она сказала, что "Зимова єПідтримка" направлена на "перепись" населения в Украине и выявление уклоняющихся от мобилизации мужчин.

"По-моему, эта тысяча, как и другие программы экспериментального проекта "Национальный кешбэк", рассчитаны на то, чтобы посчитать, сколько человек вообще есть в государстве Украина и проживают постоянно на территории государства, не находятся на оккупированных территориях и не выехали за границу. То есть это, мне кажется, попытка пересчитать население", – сказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, потому что официально власти об этом не говорили. Впрочем, эксперты считают, что делать "перепись" таким образом – совершенно бессодержательно.

"У нас сегодня, даже по достаточно пессимистическим оценкам, в стране осталось где-то 27-28 миллионов населения. Им уже по меньшей мере должно быть где-то 27-28 млрд выделено, правда? Но мы понимаем и правительство понимает – выплатой не воспользуется достаточно большое количество населения. И таким образом трудно сделать реальный срез", – говорит в комментарии экономист Олег Пендзин.