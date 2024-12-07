З 1 грудня в Україні запустили державну програму "Зимова єПідтримка", що дозволяє кожному українцю отримати 1000 грн на спеціальний рахунок.

За першу добу на цю програму українці надіслали 2,5 млн заявок. 64% користувачів послуги – жінки, 36% — чоловіки. Їхній середній вік – 30-40 років. На дітей подали 551 000 заяв. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

LIGA.net уже розповідала детально про цю програму. Про те, як отримати кошти та чому цю ініціативу критикують як експерти, так і населення.

Зараз у соцмережах шириться чимало конспірологічних теорій, пов'язаних із цією програмою. Користувачі хвилюються, що після оформлення допомоги, держава отримає доступ до їхніх банківських рахунків, а закрити картку чи розірвати договір буде просто неможливо.

LIGA.net відповідає на поширені питання, занепокоєння й теорії змов щодо тисячі Зеленського.

Після відкриття картки Нацкешбеку й оформлення тисячі Зеленського, держава матиме доступ до руху коштів на всіх рахунках

Ні, держава не матиме доступ до всіх рахунків людини, яка оформить картку Нацкешбеку. Йдеться лише про деталі одного рахунку, на який, власне, і надійде тисяча від держави.

Марія Янко, адвокатка практики адвокатів Crowe Mikhailenko, пояснює, що рахунок, інформація за яким буде розкриватися – це той рахунок IBAN до якого прикріплено картку Нацкешбеку.

"Якщо особа в одному банку відкриває картку для Нацкешбеку й оформлення тисячі Зеленського, то відбувається розкриття банківської таємниці тільки про рахунок саме в цьому банку. Якщо така картка буде ще і в іншому банку, то звісно таке розкриття буде в кожному банку де відкрито картку Нацкешбеку", – пояснює Янко.

Банк зможе передавати всю конфіденційну інформацію третім особам

Людмила Усатюк, партнерка практики договірного та корпоративного права Investment Lawyer Group, розповідає, що за програмою Національного кешбеку інформація передається не всім третім особам, а Мінекономіки чи особі, яка ним уповноважена. І лише щодо тих транзакцій, що беруть участь у національній програмі.

Марія Янко додала, що проаналізувавши заяви/договори банків, що беруть участь в цьому проєкті (ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ), дійсно, після отримання від користувача цієї "згоди", банк може збирати й передавати інформацію третім особам інформаційно-комунікаційної системи (найчастіше це Державна податкова служба) про рух коштів на тому рахунку, який вписаний у даній заяві-згоді.

"Не можна сказати, чи це буде інформація тільки про оплату (тобто коли особа оплачує товар) чи це буде ще й інформація про зарахування на рахунок коштів, тому що в згоді йдеться про інформацію "про всі платіжні операції", – каже Янко.

Договір відкриття цієї картки укладається на 20 років і його не можна буде закрити

Насправді ні. Договір можна закрити за бажанням. Така процедура передбачена в усіх банках.

"Не у всіх банках договір на відкриття цієї картки укладається на 20 років. Проте, наприклад, у ПриватБанку це 20 років. Договір можна розірвати, а згоду на розголошення та розкриття банківської таємниці можна відкликати в будь-який момент", – додала Марія Янко.

Картку Нацкешбеку не можна закрити

Можна, така процедура також передбачена в усіх банках. З моменту закриття рахунку припиняється згода на розкриття банківської таємниці.

Картку треба відкривати лише в тому банку, яким ви ніколи не користувалися, щоб держава не бачила рух коштів на інших рахунках

Картку можна відкривати у будь-якому зручному банку, тому що деталі транзакцій з інших рахунків клієнта у цьому банку не будуть розголошуватися.

"Банк не розкриває деталі інших транзакцій, ніж передбачено програмою", – пояснила Людмила Усатюк.

Марія Янко додає, що людина самостійно обирає рахунок у банку, який підлягає "розкриттю". Тому кожен на власний розсуд розв'язує це питання.

"Банк буде моніторити операції з дня початку програми Національний кешбек (02.09.2024) до кінця місяця, в якому особа написала заяву про закриття рахунку або відкликала свою згоду про розкриття банківської таємниці", – пояснила Янко.

Завдяки тисячі Зеленського роблять перепис населення

Про це активно почали говорити після слів заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк. В ефірі "Радіо Свобода" вона сказала, що "Зимова єПідтримка" спрямована на "перепис" населення в Україні та виявлення чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

"Як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту "Національний кешбек", розраховані на те, щоб порахувати, скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто це, як на мене, спроба перерахувати населення", – сказала Ольга Василевська-Смаглюк.

Підтвердити чи спростувати цю інформацію поки що складно, тому що офіційно влада про це не говорила. Утім, експерти вважають, що робити "перепис" таким чином – абсолютно беззмістовно.

"У нас сьогодні, навіть за достатньо песимістичними оцінками, в країні лишилися десь 27–28 мільйонів населення. Їм уже щонайменше мало б бути десь 27–28 млрд виділено, правда? Але ми розуміємо й уряд розуміє – виплатою не скористається достатньо велика кількість населення. І в такий спосіб важко зробити реальний зріз", – каже в коментарі економіст Олег Пендзин.