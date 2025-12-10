Кабмін затвердив порядок програми "Скринінг здоров’я 40+": як взяти в ній участь

Українці старші за 40 років у 2026 році отримають 2000 грн на медичний огляд

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+". Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма, спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців, запрацює з 1 січня 2026 року. На реалізацію скринінгу в держбюджеті закладено 10 млрд грн.

Як працюватиме програма, роз’яснили у Міністерстві охорони здоров’я.

Національний скринінг здоров’я 40+ передбачатиме:

→ анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету другого типу та стану психічного здоров’я),

→ фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.

Після проходження скринінгу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров'я. У разі потреби лікар може призначити ліки – передусім ті, які можна отримати через програму "Доступні ліки" безоплатно чи з частковою доплатою.

Участь у програмі може взяти кожен охочий віком від 40 років.

Запрошення пройти скринінг людям від 40 років і старшим надходитиме в застосунок Дія через 30 днів після дня народження.

Після того як людина прийме запрошення, необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За сім днів на неї надійдуть кошти – 2000 грн. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40+.

Для тих, хто не користується Дією, через 30 днів після дня народження потрібно замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку, на який протягом семи днів буде зараховано 2000 грн для оплати обстеження.

Після отримання коштів на картку пройти скринінг можна буде в будь-якому зручному медзакладі, що бере участь у програмі: державному, комунальному чи приватному, – незалежно від місця проживання.

Невдовзі МОЗ оприлюднить перелік таких закладів.