В понедельник стартовали первые выплаты по заявкам на зимнюю поддержку от государства

Кабинет министров в понедельник, 24 ноября, начал выплачивать 1000 грн "зимней поддержки" тем, кто ее заказал в первый день работы программы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября. 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 000 выплат на детей", – рассказала она.

Читайте также Кабмин изменил условия Национального кэшбэка: больше нельзя тратить на мобильную связь

Эти деньги можно использовать до конца июня 2026 года на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

За первые десять дней более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка".

Подать заявку можно до 24 декабря.