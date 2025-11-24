Кабмин начал выплачивать "зимнюю" 1000 гривень
Кабинет министров в понедельник, 24 ноября, начал выплачивать 1000 грн "зимней поддержки" тем, кто ее заказал в первый день работы программы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября. 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 000 выплат на детей", – рассказала она.
Эти деньги можно использовать до конца июня 2026 года на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
За первые десять дней более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка".
Подать заявку можно до 24 декабря.
- В субботу, 15 ноября, в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка" предусматривающая одноразовую денежную помощь в размере 1000 грн для всех граждан, находящихся на территории страны. Помощь предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать через Дію выплату на собственную карточку для каждого своего ребенка.
- Предыдущая программа "Зимняя поддержка" стала самой массовой программой финансовой поддержки населения в истории Украины. Возможностью получить 1000 грн воспользовались 14,4 млн граждан Украины.
- Около 60% полученных средств украинцы потратили на коммунальные услуги.
