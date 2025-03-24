Украинцы получили оставшиеся 700 млн грн "зимней єПідтримки". Выплаты завершились

Фото: пресс-служба НБУ

Правительство завершило выплаты по 1000 грн в рамках программы "зимняя єПідтримка" по заявкам в Дии и через банки-партнеры. Оставшиеся 703 млн грн помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля. Среди них – 124 500 выплат на детей, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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"Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатили на ВСУ", — уточнила министр экономики Юлия Свириденко.

Заявки принимались до 28 февраля 2025 года, после чего в правительстве объявили об окончании программы "зимняя єПідтримка". Общая сумма средств, потраченных украинцами за период с 10 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года, составляла 8,6 млрд грн. Всего было получено заявок на 10,05 млрд грн.

В начале марта правительство выделило из резервного фонда еще 570 млн грн, чтобы закрыть все заявки на выплаты.

Формально выплаты еще продолжатся до конца апреля, но только для тех украинцев, кто подал заявки через Укрпошту.

Использовать средства можно до конца 2025 года.