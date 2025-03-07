Кабмин выделил еще полмиллиарда гривен на "тысячу Зеленского", чтобы продлить выплаты

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Кабинет министров направил из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 570 млн грн на реализацию программы "Зимова єПідтримка". Об этом сообщило Министерство экономики.

"Правительство выделило дополнительные 570 млн грн, чтобы все, кто подал заявку до конца суток 28 февраля, получили выплаты. [...] Несмотря на завершение приема заявок, выплаты продолжаются и будут продолжаться, пока все заявки не будут проработаны", – отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

Он добавил, что в течение трех зимних месяцев программой воспользовались 14,4 млн граждан, 12,7 млн из них уже получили выплаты.