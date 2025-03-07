Кабмин выделил еще полмиллиарда гривен на "тысячу Зеленского", чтобы продлить выплаты
Кабинет министров направил из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 570 млн грн на реализацию программы "Зимова єПідтримка". Об этом сообщило Министерство экономики.
"Правительство выделило дополнительные 570 млн грн, чтобы все, кто подал заявку до конца суток 28 февраля, получили выплаты. [...] Несмотря на завершение приема заявок, выплаты продолжаются и будут продолжаться, пока все заявки не будут проработаны", – отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.
Он добавил, что в течение трех зимних месяцев программой воспользовались 14,4 млн граждан, 12,7 млн из них уже получили выплаты.
- 25 октября 2024 года президент Зеленский пообещал выдать каждому украинцу по 1000 грн для того, чтобы поддержать население в зимний период. Правительство прогнозировало, что к программе присоединятся до 15 млн человек. То есть для выплат понадобится не более 15 млрд грн.
- С 10 декабря первые 1000 грн в рамках государственной программы "Зимова єПідтримка" начали поступать на карточки граждан.
- Общая сумма средств, израсходованных украинцами до 28 февраля 2025 года, составила 8,6 млрд грн из полученных 10,05 млрд грн по заявкам в Дии и через банки-партнеры. 57% из них украинцы потратили на оплату коммунальных услуг.