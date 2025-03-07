Кабмін виділив ще пів мільярда гривень на "тисячу Зеленського", щоби продовжити виплати
Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету додаткові 570 млн грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка". Про це повідомило Міністерство економіки.
"Уряд виділив додаткові 570 млн грн, щоб усі, хто подав заявку до кінця доби 28 лютого, отримали виплати. [...] Попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані", – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Він додав, протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 млн громадян, 12,7 млн з них вже отримали виплати.
- 25 жовтня 2024 року президент Зеленський пообіцяв видати кожному українцю по 1000 грн, щоб підтримати населення у зимовий період. Уряд прогнозував, що до програми приєднаються до 15 млн осіб. Тобто для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн.
- З 10 грудня перші 1000 грн у межах державної програми "Зимова єПідтримка" почали надходити на картки громадян.
- Загальна сума коштів, витрачених українцями до 28 лютого 2025 року, становила 8,6 млрд грн з отриманих 10,05 млрд грн за заявками в Дії та через банки-партнери. 57% із них українці витратили на оплату комунальних послуг.