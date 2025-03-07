Кабмін виділив ще пів мільярда гривень на "тисячу Зеленського", щоби продовжити виплати

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету додаткові 570 млн грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка". Про це повідомило Міністерство економіки.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Уряд виділив додаткові 570 млн грн, щоб усі, хто подав заявку до кінця доби 28 лютого, отримали виплати. [...] Попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані", – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Він додав, протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 млн громадян, 12,7 млн з них вже отримали виплати.