Тисяча Зеленського: Українцям почали надходити гроші

Українці почали отримувати виплати в межах програми Зимова єПідтримка з 10 грудня

Гривня (Фото - НБУ Flickr)

Перші 1000 гривень у межах державної програми Зимова єПідтримка, відомої як "тисяча Зеленського", вже почали надходити на картки громадян. Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах, редактори LIGA.net та офіційно підтвердило Міністерство фінансів.

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За даними уряду, заявки на отримання фінансової допомоги подали понад 6 мільйонів осіб.

Виплати розпочалися 10 грудня, коли банки-партнери приєдналися до програми. Зокрема, допомога нараховується на картки, створені спеціально для отримання "Національного кешбеку".

Першими кошти отримали громадяни, які подали заявки 1 грудня, у день старту програми.

На що можна витратити виплати?

1000 гривень можна використати для таких цілей:

купівля ліків;

оплата освітніх або медичних послуг;

комунальні платежі;

підтримка Збройних Сил України шляхом донатів.

Програма має на меті надати додаткову фінансову підтримку українцям у зимовий період. Надалі виплати планують нараховувати тим, хто подасть заявки пізніше.

Банки, які приймають заявки та випускають картки "Національний кешбек":

А-Банк;

Акордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радабанк.

Від старту програми українці подали вже понад 6 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія". З них майже 1,6 млн заявок – виплати на дітей.

Скриншот Liga.net