Тисяча Зеленського: Українцям почали надходити гроші
Перші 1000 гривень у межах державної програми Зимова єПідтримка, відомої як "тисяча Зеленського", вже почали надходити на картки громадян. Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах, редактори LIGA.net та офіційно підтвердило Міністерство фінансів.
За даними уряду, заявки на отримання фінансової допомоги подали понад 6 мільйонів осіб.
Виплати розпочалися 10 грудня, коли банки-партнери приєдналися до програми. Зокрема, допомога нараховується на картки, створені спеціально для отримання "Національного кешбеку".
Першими кошти отримали громадяни, які подали заявки 1 грудня, у день старту програми.
На що можна витратити виплати?
1000 гривень можна використати для таких цілей:
- купівля ліків;
- оплата освітніх або медичних послуг;
- комунальні платежі;
- підтримка Збройних Сил України шляхом донатів.
Програма має на меті надати додаткову фінансову підтримку українцям у зимовий період. Надалі виплати планують нараховувати тим, хто подасть заявки пізніше.
Банки, які приймають заявки та випускають картки "Національний кешбек":
- А-Банк;
- Акордбанк;
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- Банк Глобус;
- Радабанк.
Від старту програми українці подали вже понад 6 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія". З них майже 1,6 млн заявок – виплати на дітей.
- З 4 грудня програма також доступна для клієнтів Укрпошти, які можуть витратити кошти на товари та послуги, що надає національний поштовий оператор.