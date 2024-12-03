"Тисяча Зеленського": З 4 грудня Укрпошта починає виплати, проте йти у відділення не треба

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З 4 грудня Укрпошта розпочинає виплати в межах програми "Зимова є-Підтримка". Це ініціатива, спрямована на підтримку пенсіонерів та людей з інвалідністю, які отримують виплати через Укрпошту, інформує гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Кому нададуть допомогу?

Виплати отримають понад 2 млн українців, які є клієнтами Укрпошти. Серед них — пенсіонери віком від 60 років та особи з інвалідністю 1 і 2 груп. Якщо ви отримуєте пенсію чи соціальні виплати в Укрпошті, додаткових дій від вас не потрібно. У разі, якщо ви обслуговуєтесь у банку, звертайтесь туди або оформлюйте допомогу через Дію.

Як отримати виплату?

"Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення", – наголосив Смілянський.

Все, що потрібно, — це дочекатись візиту свого листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і працівники Укрпошти допоможуть отримати цю допомогу.

"Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож Ваша виплата буде вас чекати, якщо потрібно, до кінця лютого 2025 року, навіть якщо ви раптом захворіли і не можете її отримати зараз. Якщо ви вже визначились, на що саме плануєте витратити цю 1000 грн, повідомте своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності", – написав Смілянський.

Як можна витратити допомогу?

Отримати 1000 грн готівкою неможливо, однак кошти можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

поповнення мобільного рахунку;

придбання продуктів, побутової хімії чи ліків;

передплату українських видань;

благодійні донати, зокрема для ЗСУ або спільного фонду Укрпошти та КШЕ.

У регіонах із різними потребами, таких як Покровськ чи Куп’янськ, Укрпошта враховує специфіку й надає можливість використовувати кошти відповідно до актуальних запитів мешканців.

Що робити клієнтам, які оформили допомогу через Дію?

Навіть якщо ви зареєстрували "Зимову є-Підтримку" через Дію, ви можете скористатися послугами Укрпошти для витрат. У відділеннях передбачені програмовані термінали, які допоможуть вам оплатити комунальні послуги, придбати необхідні товари або здійснити благодійний внесок.