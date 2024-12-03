"Тисяча Зеленського": З 4 грудня Укрпошта починає виплати, проте йти у відділення не треба
З 4 грудня Укрпошта розпочинає виплати в межах програми "Зимова є-Підтримка". Це ініціатива, спрямована на підтримку пенсіонерів та людей з інвалідністю, які отримують виплати через Укрпошту, інформує гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Кому нададуть допомогу?
Виплати отримають понад 2 млн українців, які є клієнтами Укрпошти. Серед них — пенсіонери віком від 60 років та особи з інвалідністю 1 і 2 груп. Якщо ви отримуєте пенсію чи соціальні виплати в Укрпошті, додаткових дій від вас не потрібно. У разі, якщо ви обслуговуєтесь у банку, звертайтесь туди або оформлюйте допомогу через Дію.
Як отримати виплату?
"Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення", – наголосив Смілянський.
Все, що потрібно, — це дочекатись візиту свого листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і працівники Укрпошти допоможуть отримати цю допомогу.
"Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож Ваша виплата буде вас чекати, якщо потрібно, до кінця лютого 2025 року, навіть якщо ви раптом захворіли і не можете її отримати зараз. Якщо ви вже визначились, на що саме плануєте витратити цю 1000 грн, повідомте своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності", – написав Смілянський.
Як можна витратити допомогу?
Отримати 1000 грн готівкою неможливо, однак кошти можна витратити на:
- оплату комунальних послуг;
- поповнення мобільного рахунку;
- придбання продуктів, побутової хімії чи ліків;
- передплату українських видань;
- благодійні донати, зокрема для ЗСУ або спільного фонду Укрпошти та КШЕ.
У регіонах із різними потребами, таких як Покровськ чи Куп’янськ, Укрпошта враховує специфіку й надає можливість використовувати кошти відповідно до актуальних запитів мешканців.
Що робити клієнтам, які оформили допомогу через Дію?
Навіть якщо ви зареєстрували "Зимову є-Підтримку" через Дію, ви можете скористатися послугами Укрпошти для витрат. У відділеннях передбачені програмовані термінали, які допоможуть вам оплатити комунальні послуги, придбати необхідні товари або здійснити благодійний внесок.
- 25 жовтня Зеленський пообіцяв роздати кожному українцю 1000 грн як підтримку у зимовий період. До нової програми "єПідтримка", за прогнозами уряду, приєднається не більш ніж 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більш ніж 15 млрд грн.
- 4 листопада в Мінекономіки заявили, що українці, які не мають доступу до Дії, зможуть отримати "тисячу Зеленського" через відділення Укрпошти.
- 29 листопада Зеленського закликали переглянути програму виплат, відповідна петиція набрала 25 000 голосів.
- З 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання 1000 грн від президента Володимира Зеленського через портал "Дія".