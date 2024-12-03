"Тысяча Зеленского": С 4 декабря Укрпошта начнет выплаты, однако идти в отделение не надо
С 4 декабря Укрпошта начинает выплаты в рамках программы "Зимова є-Підтримка". Это инициатива, направленная на поддержку пенсионеров и людей с инвалидностью, получающих выплаты через Укрпошту, сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский.
Кому окажут помощь?
Выплаты получат более 2 млн украинцев, являющихся клиентами Укрпошти. Среди них — пенсионеры от 60 лет и лица с инвалидностью 1 и 2 групп. Если вы получаете пенсию или социальные выплаты в Укрпоште, то дополнительных действий от вас не требуется. В случае, если вы обслуживаетесь в банке, обращайтесь туда или оформляйте помощь через Дию.
Как получить выплату?
"Не нужно ничего заполнять. Не нужно бежать в отделение", – подчеркнул Смелянский.
Все, что нужно, — это дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении, и работники Укрпошти помогут получить эту помощь.
"Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, Ваша выплата будет вас ждать, если нужно, до конца февраля 2025 года, даже если вы вдруг заболели и не можете ее получить сейчас. Если вы уже определились, на что именно планируете потратить эту 1000 грн, сообщите своему почтальону или оператору в отделении, и они помогут или дозакажут товар, который вам нравится, если его вдруг нет в наличии", – написал Смелянский.
Как можно потратить помощь?
Получить 1000 грн наличными невозможно, однако средства можно потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- пополнение мобильного счета;
- приобретение товаров, бытовой химии либо фармацевтических средств;
- подписку украинских изданий;
- благотворительные донаты, в частности для ВСУ или общего фонда Укрпошти и КШЭ.
В регионах с разными потребностями, таких как Покровск или Купянск, Укрпошта учитывает специфику и предоставляет возможность использовать средства в соответствии с актуальными запросами жителей.
Что делать клиентам, оформившим помощь через Дию?
Даже если вы зарегистрировали "Зимову є-Підтримку" через Дию, вы можете воспользоваться услугами Укрпошти для расходов. В отделениях предусмотрены программируемые терминалы, которые помогут вам оплатить коммунальные услуги, приобрести необходимые товары или внести благотворительный взнос.
- 25 октября Зеленский пообещал раздать каждому украинцу 1000 грн в качестве поддержки в зимний период. К новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн.
- 4 ноября в Минэкономики заявили, что украинцы, не имеющие доступа к Дие, смогут получить "тысячу Зеленского" через отделение Укрпошти.
- 29 ноября Зеленского призвали пересмотреть программу выплат, соответствующая петиция набрала 25 000 голосов.
- С 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн от президента Владимира Зеленского через портал "Дия".