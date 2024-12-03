"Тысяча Зеленского": С 4 декабря Укрпошта начнет выплаты, однако идти в отделение не надо

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С 4 декабря Укрпошта начинает выплаты в рамках программы "Зимова є-Підтримка". Это инициатива, направленная на поддержку пенсионеров и людей с инвалидностью, получающих выплаты через Укрпошту, сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский.

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Кому окажут помощь?

Выплаты получат более 2 млн украинцев, являющихся клиентами Укрпошти. Среди них — пенсионеры от 60 лет и лица с инвалидностью 1 и 2 групп. Если вы получаете пенсию или социальные выплаты в Укрпоште, то дополнительных действий от вас не требуется. В случае, если вы обслуживаетесь в банке, обращайтесь туда или оформляйте помощь через Дию.

Как получить выплату?

"Не нужно ничего заполнять. Не нужно бежать в отделение", – подчеркнул Смелянский.

Все, что нужно, — это дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении, и работники Укрпошти помогут получить эту помощь.

"Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, Ваша выплата будет вас ждать, если нужно, до конца февраля 2025 года, даже если вы вдруг заболели и не можете ее получить сейчас. Если вы уже определились, на что именно планируете потратить эту 1000 грн, сообщите своему почтальону или оператору в отделении, и они помогут или дозакажут товар, который вам нравится, если его вдруг нет в наличии", – написал Смелянский.

Как можно потратить помощь?

Получить 1000 грн наличными невозможно, однако средства можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

пополнение мобильного счета;

приобретение товаров, бытовой химии либо фармацевтических средств;

подписку украинских изданий;

благотворительные донаты, в частности для ВСУ или общего фонда Укрпошти и КШЭ.

В регионах с разными потребностями, таких как Покровск или Купянск, Укрпошта учитывает специфику и предоставляет возможность использовать средства в соответствии с актуальными запросами жителей.

Что делать клиентам, оформившим помощь через Дию?

Даже если вы зарегистрировали "Зимову є-Підтримку" через Дию, вы можете воспользоваться услугами Укрпошти для расходов. В отделениях предусмотрены программируемые терминалы, которые помогут вам оплатить коммунальные услуги, приобрести необходимые товары или внести благотворительный взнос.

25 октября Зеленский пообещал раздать каждому украинцу 1000 грн в качестве поддержки в зимний период. К новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн.

4 ноября в Минэкономики заявили, что украинцы, не имеющие доступа к Дие, смогут получить "тысячу Зеленского" через отделение Укрпошти.

29 ноября Зеленского призвали пересмотреть программу выплат, соответствующая петиция набрала 25 000 голосов.