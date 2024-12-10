Тисячу Зеленського можна отримати у банку: перелік

Отримати 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" тепер можна через банки-партнери. Кошти доступні для витрат на ліки, комунальні чи донати ЗСУ

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Для участі у програмі "Зимова єПідтримка" тепер доступний новий спосіб отримання 1000 грн. Від 10 грудня до процесу долучилися банки-партнери. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, для отримання коштів достатньо звернутися до одного з банків-партнерів, написати заяву, після чого фінансова установа відкриє спеціальний рахунок.

Банки, які приймають заявки та випускають картки "Національний кешбек":

А-Банк;

Акордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радабанк.

Шмигаль додав, що через Дію вже подано понад 6 мільйонів заявок, і їхня кількість постійно зростає.

Як використати кошти?

Отриману суму можна витратити до кінця 2025 року на ліки, оплату комунальних, медичних чи освітніх послуг або передати як донат на ЗСУ.

З 4 грудня програма також доступна для клієнтів Укрпошти, які можуть витратити кошти на товари та послуги, що надає національний поштовий оператор.