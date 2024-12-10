Тисячу Зеленського можна отримати у банку: перелік
Для участі у програмі "Зимова єПідтримка" тепер доступний новий спосіб отримання 1000 грн. Від 10 грудня до процесу долучилися банки-партнери. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, для отримання коштів достатньо звернутися до одного з банків-партнерів, написати заяву, після чого фінансова установа відкриє спеціальний рахунок.
Банки, які приймають заявки та випускають картки "Національний кешбек":
- А-Банк;
- Акордбанк;
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- Банк Глобус;
- Радабанк.
Шмигаль додав, що через Дію вже подано понад 6 мільйонів заявок, і їхня кількість постійно зростає.
Як використати кошти?
Отриману суму можна витратити до кінця 2025 року на ліки, оплату комунальних, медичних чи освітніх послуг або передати як донат на ЗСУ.
З 4 грудня програма також доступна для клієнтів Укрпошти, які можуть витратити кошти на товари та послуги, що надає національний поштовий оператор.