Тысячу Зеленского можно получить в банке: список

Получить 1000 грн по программе "Зимова єПідтримка" теперь можно через банки. Средства доступны для оплаты лекарств, коммунальных или донатов ВСУ

Фото: depositphotos.com

Для участия в программе "Зимова єПідтримка" теперь доступен новый способ получения 1000 грн. С 10 декабря к процессу присоединились банки-партнеры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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По его словам, для получения средств достаточно обратиться в один из банков-партнеров, написать заявление, после чего финансовое учреждение откроет специальный счет.

Банки, принимающие заявки и выпускающие карты "Национальный кешбэк":

А-Банк;

Аккордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радобанк.

Шмыгаль добавил, что через Дию уже подали более 6 миллионов заявок, и их количество постоянно растет.

Как использовать средства?

Полученную сумму можно потратить до конца 2025 года на лекарства, оплату коммунальных, медицинских или образовательных услуг или передать как донат на ВСУ.

С 4 декабря программа также доступна для клиентов Укрпошты, которые могут потратить средства на товары и услуги, предоставляемые национальным почтовым оператором.