Тысячу Зеленского можно получить в банке: список
Для участия в программе "Зимова єПідтримка" теперь доступен новый способ получения 1000 грн. С 10 декабря к процессу присоединились банки-партнеры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
По его словам, для получения средств достаточно обратиться в один из банков-партнеров, написать заявление, после чего финансовое учреждение откроет специальный счет.
Банки, принимающие заявки и выпускающие карты "Национальный кешбэк":
- А-Банк;
- Аккордбанк;
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- Банк Глобус;
- Радобанк.
Шмыгаль добавил, что через Дию уже подали более 6 миллионов заявок, и их количество постоянно растет.
Как использовать средства?
Полученную сумму можно потратить до конца 2025 года на лекарства, оплату коммунальных, медицинских или образовательных услуг или передать как донат на ВСУ.
С 4 декабря программа также доступна для клиентов Укрпошты, которые могут потратить средства на товары и услуги, предоставляемые национальным почтовым оператором.