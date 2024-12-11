Тысяча Зеленского: Украинцам начали поступать деньги

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы Зимова єПідтримка с 10 декабря

Гривня (Фото - НБУ Flickr)

Первые 1000 гривен в рамках государственной программы Зимова єПідтримка, известной как "тысяча Зеленского", уже начали поступать на карточки граждан. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, редакторы LIGA.net и официально подтвердило Министерство финансов.

По данным правительства, заявки на получение финансовой помощи подали более 6 миллионов человек.

Выплаты начались 10 декабря, когда банки-партнеры присоединились к программе. В частности, помощь начисляется на карточки, созданные специально для получения "Национального кэшбека".

Первыми средства получили граждане, подавшие заявки 1 декабря, в день старта программы.

На что можно потратить выплаты?

1000 гривен можно использовать для таких целей:

покупка лекарств;

оплата образовательных или медицинских услуг;

коммунальные платежи;

поддержка Вооруженных Сил Украины путем донатов.

Цель программы – предоставить дополнительную финансовую поддержку украинцам в зимний период. В дальнейшем выплаты планируют начислять тем, кто подаст заявки позже.

Банки, принимающие заявки и выпускающие карты "Национальный кэшбек":

А-Банк;

Аккордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радабанк.

С момента старта программы украинцы подали уже более 6 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дия". Из них почти 1,6 млн заявок – выплаты на детей.

Скриншот Liga.net