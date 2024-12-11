Тысяча Зеленского: Украинцам начали поступать деньги
Первые 1000 гривен в рамках государственной программы Зимова єПідтримка, известной как "тысяча Зеленского", уже начали поступать на карточки граждан. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, редакторы LIGA.net и официально подтвердило Министерство финансов.
По данным правительства, заявки на получение финансовой помощи подали более 6 миллионов человек.
Выплаты начались 10 декабря, когда банки-партнеры присоединились к программе. В частности, помощь начисляется на карточки, созданные специально для получения "Национального кэшбека".
Первыми средства получили граждане, подавшие заявки 1 декабря, в день старта программы.
На что можно потратить выплаты?
1000 гривен можно использовать для таких целей:
- покупка лекарств;
- оплата образовательных или медицинских услуг;
- коммунальные платежи;
- поддержка Вооруженных Сил Украины путем донатов.
Цель программы – предоставить дополнительную финансовую поддержку украинцам в зимний период. В дальнейшем выплаты планируют начислять тем, кто подаст заявки позже.
Банки, принимающие заявки и выпускающие карты "Национальный кэшбек":
- А-Банк;
- Аккордбанк;
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- Банк Глобус;
- Радабанк.
С момента старта программы украинцы подали уже более 6 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дия". Из них почти 1,6 млн заявок – выплаты на детей.
- С 4 декабря программа также доступна для клиентов Укрпошты, которые могут потратить средства на товары и услуги, предоставляемые национальным почтовым оператором.