Українці отримали ще 700 млн грн "зимової єПідтримки". Виплати завершились

Фото: пресслужба НБУ

Уряд завершив виплати по 1000 грн у межах програми "зимова єПідтримка" за заявками в Дії та через банки-партнери. Ще 703 млн грн допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 до 28 лютого включно. Серед них – 124 500 виплат на дітей, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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"Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання й донатили на ЗСУ", – уточнила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Заявки приймалися до 28 лютого 2025 року, після чого в уряді оголосили про закінчення програми "зимова єПідтримка". Загальна сума коштів, витрачених українцями за період з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року, становила 8,6 млрд грн. Усього було отримано заявок на 10,05 млрд грн.

На початку березня уряд виділив із резервного фонду ще 570 млн грн, щоб закрити всі заявки на виплати.

Формально виплати ще триватимуть до кінця квітня, але лише для тих українців, хто подав заявки через Укрпошту.

Використовувати кошти можна до кінця 2025 року.