Кабмин изменил условия Национального кешбэка: больше нельзя тратить на мобильную связь
С 22 ноября изменился перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кешбэк". Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Средства, накопленные на карте национального кешбэка, можно использовать на:
→ коммунальные услуги;
→ почтовые услуги;
→ продукты в магазинах и супермаркетах;
→ лекарственные средства и медицинские изделия;
→ книги и другую печатную продукцию;
→ благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Ранее средства из нацкешбэка можно было тратить и на медицинские (в частности стоматологию), ветеринарные, юридические услуги, образование, спорт, отдых и развлечения (музеи, театры, кинотеатры, выставки), салоны красоты, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное.
За первые шесть месяцев 2025 года самыми популярными категориями расходов были коммунальные услуги (45,4%) и мобильная связь (33%).
Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту национального кешбэка, пояснили в министерстве. Категории расходов в обеих программах решили унифицировать.
"Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы", – заявили в Минэкономики.
Президент Владимир Зеленский по результатам совещания с чиновниками в субботу сообщил о почти 10 миллионах заявок на "зимнюю поддержку" в Дії и через Укрпошту, в частности, более чем 2 миллиона заявок на детей.
Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года.
"Главное, оформить заявку на зимнюю поддержку за время до Рождества", – напомнил президент.
- Программа "Зимняя поддержка", которая предусматривает одноразовую денежную помощь в размере 1000 грн для всех граждан, находящихся на территории страны, стартовала 15 ноября. Помощь предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать через Дію выплату на собственную карточку для каждого своего ребенка.
- Спрос на 1000 грн "зимней поддержки" в этом году выше, чем в 2024-м. Всего за два дня через Дію подали 5 миллионов заявок на получение денежной помощи от государства.
- Предыдущая программа "Зимняя поддержка" стала самой массовой программой финансовой поддержки населения в истории Украины. Возможностью получить 1000 грн воспользовались 14,4 млн граждан Украины. Около 60% полученных средств украинцы потратили на коммунальные услуги.
Комментарии (0)