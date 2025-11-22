Кабмин изменил условия Национального кешбэка: больше нельзя тратить на мобильную связь

дія кешбек.JPG

С 22 ноября изменился перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кешбэк". Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Средства, накопленные на карте национального кешбэка, можно использовать на:

→ коммунальные услуги;

→ почтовые услуги;

→ продукты в магазинах и супермаркетах;

→ лекарственные средства и медицинские изделия;

→ книги и другую печатную продукцию;

→ благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Ранее средства из нацкешбэка можно было тратить и на медицинские (в частности стоматологию), ветеринарные, юридические услуги, образование, спорт, отдых и развлечения (музеи, театры, кинотеатры, выставки), салоны красоты, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное.

За первые шесть месяцев 2025 года самыми популярными категориями расходов были коммунальные услуги (45,4%) и мобильная связь (33%).

Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту национального кешбэка, пояснили в министерстве. Категории расходов в обеих программах решили унифицировать.

"Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы", – заявили в Минэкономики.

Президент Владимир Зеленский по результатам совещания с чиновниками в субботу сообщил о почти 10 миллионах заявок на "зимнюю поддержку" в Дії и через Укрпошту, в частности, более чем 2 миллиона заявок на детей.

Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года.

"Главное, оформить заявку на зимнюю поддержку за время до Рождества", – напомнил президент.