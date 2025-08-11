Украинцы получили 2,6 млрд грн кешбэка за полгода: больше всего тратили на ЖКХ и связь
За первые шесть месяцев 2025 года украинцы получили около 2,6 млрд грн в рамках государственной программы "Национальный кешбэк". Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в ответ на запрос LIGA.net
Программа предусматривает денежную компенсацию за покупку товаров украинского производства, участвующих в ней. Выплаты с начала года распределились следующим образом: в январе украинцы получили 342 млн грн, в феврале – 384 млн грн, в марте – 443 млн грн, в апреле – 445 млн грн, в мае – 490 млн грн, в июне – 490 млн грн.
Средства кешбэка зачисляются на те же счета, что и выплаты по программе "Зимняя єПідтримка", поэтому технически невозможно выделить расходы именно в рамках кешбэка. В то же время известно, что с января по июль 2025 года украинцы потратили в общей сложности около 10,8 млрд грн средств, полученных по двум программам.
Речь идет исключительно о средствах, полученных гражданами по заявкам в Дії и через банки-партнеры (то есть общая сумма не включает выплаты через Укрпошту).
Самые популярные категории расходов:
Коммунальные услуги – 4,9 млрд грн (45,4%)
Телекоммуникации (мобильная связь и др.) – 3,6 млрд грн (33%)
Заведения общественного питания – 606 млн грн (5,6%)
Компьютерные и информационные услуги – 401,5 млн грн (3,7%)
Лекарства и медицинские средства – 353 млн грн (3,4%)
Благотворительность (в частности, пожертвования на ВСУ) – 273,5 млн грн (2,5%)
Книги и печатная продукция – 249,5 млн грн (2,3%)
Пассажирские перевозки – 211,2 млн грн (2%)
Почтовые услуги – 122 млн грн (1,1%)
Театры и кинотеатры – 110 млн грн (1%)
- 14 февраля 2025 года Кабинет Министров выделил 5 млрд гривен на Национальную программу кешбэка и "Сделано в Украине".
- 17 февраля стало известно, что украинцы потратили 3,8 млрд гривен, полученных в рамках программ "Национальный кешбэк" и "Зимняя єПідтримка", на оплату коммунальных услуг.
