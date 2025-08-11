Украинцы получили 2,6 млрд грн кешбэка за полгода: больше всего тратили на ЖКХ и связь
Фото: diia.gov.ua

За первые шесть месяцев 2025 года украинцы получили около 2,6 млрд грн в рамках государственной программы "Национальный кешбэк". Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в ответ на запрос LIGA.net

Программа предусматривает денежную компенсацию за покупку товаров украинского производства, участвующих в ней. Выплаты с начала года распределились следующим образом: в январе украинцы получили 342 млн грн, в феврале – 384 млн грн, в марте – 443 млн грн, в апреле – 445 млн грн, в мае – 490 млн грн, в июне – 490 млн грн.

Читайте также
"Для нас понятия "никогда не будет оплачено" не существует". Интервью с коллектором.

Средства кешбэка зачисляются на те же счета, что и выплаты по программе "Зимняя єПідтримка", поэтому технически невозможно выделить расходы именно в рамках кешбэка. В то же время известно, что с января по июль 2025 года украинцы потратили в общей сложности около 10,8 млрд грн средств, полученных по двум программам.

Речь идет исключительно о средствах, полученных гражданами по заявкам в Дії и через банки-партнеры (то есть общая сумма не включает выплаты через Укрпошту).

Самые популярные категории расходов:

  • Коммунальные услуги – 4,9 млрд грн (45,4%)

  • Телекоммуникации (мобильная связь и др.) – 3,6 млрд грн (33%)

  • Заведения общественного питания – 606 млн грн (5,6%)

  • Компьютерные и информационные услуги – 401,5 млн грн (3,7%)

  • Лекарства и медицинские средства – 353 млн грн (3,4%)

  • Благотворительность (в частности, пожертвования на ВСУ) – 273,5 млн грн (2,5%)

  • Книги и печатная продукция – 249,5 млн грн (2,3%)

  • Пассажирские перевозки – 211,2 млн грн (2%)

  • Почтовые услуги – 122 млн грн (1,1%)

  • Театры и кинотеатры – 110 млн грн (1%)

коммуналкакэшбекнациональный кэшбек