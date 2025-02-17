Коммуналка, связь, книги: на что украинцы потратили 6,9 млрд грн Нацкешбэка и еПоддержки

Более половины выплат "Национального кешбэка" и "Зимней еПоддержки" украинцы потратили на оплату коммунальных услуг

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Украинцы потратили 3,8 млрд грн полученных выплат "Национального кешбэка" и "Зимней еПоддержки" на оплату коммунальных услуг. Это составляет 56% от общей суммы полученных средств по этим программам с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Помимо коммуналки в самые популярные категории расходов украинцев вошли:

телекоммуникации, в том числе мобильная связь – 1,4 млрд грн;

заведения питания – 386 млн грн;

лекарство – 189 млн грн;

компьютерные сети и информационные услуги – 187 млн ​​грн;

благотворительность – 177 млн ​​грн;

книги и другая печатная продукция – 147 млн ​​грн;

железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт – 90 млн грн;

кинотеатры – 47 млн ​​грн;

почтовые услуги – 42 млн грн;

кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн грн.

Всего украинцы потратили 6,7 млрд грн из полученных 9,6 млрд грн по программам "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кешбэк".