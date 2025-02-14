Кабмин выделил 5 млрд грн на национальный кешбэк и "Сделано в Украине". Как распределили

Почти половина средств из пакета Кабмина пойдет на компенсацию аграриям за разминирование земель

Фото: Денис Шмыгаль/telegram

Кабинет министров выделил 5,1 млрд грн на программы политики "Сделано в Украине". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Из этой суммы 1,6 млрд грн выделяется на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги. Сюда входит программа "Национальный кешбэк" и компенсация покупателям 15% стоимости продукции украинской промышленности, включая общественный транспорт, коммунальную и специальную технику, лифты, энергооборудование.

2 млрд грн – на гуманитарное разминирование сельхозземель. Украинские аграрии могут получить компенсацию в размере 100% за разминирование своих угодий.

500 млн грн – на компенсацию 25% стоимости украинской сельхозтехники. Программа помогает аграриям снизить затраты и поддерживает отечественное машиностроение. Благодаря этим средствам в 2025 году около 2000 фермеров получат компенсацию. Ожидается, что производство агротехники вырастет на 10-15%, а зависимость от импорта снизится, добавляют в Министерстве экономики.

500 млн грн – на создание качественной инфраструктуры индустриальных парков. Государство профинансирует создание промышленной инфраструктуры и присоединение к сетям.

500 млн грн – на господдержку проектов со значительными инвестициями. Средства пойдут на компенсацию затрат инвесторов на строительство и подключение объектов инфраструктуры.

"Из общего роста ВВП в 2024 году реализация политики "Сделано в Украине" обеспечила 0,64%. Сегодня очень важно усилить достигнутый эффект", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.