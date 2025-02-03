Начисление нацкешбэка в январе упало на 5%

Суммарный кешбэк за декабрь и январь выплатят в конце февраля

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В январе 2025 года украинцы накопили 414 млн грн Национального кешбэка, сообщило Министерство экономики. Это на 22 млн грн, или почти на 5%, меньше, чем в декабре, когда начисления по программе составляли рекордные 436 млн грн.

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В ноябре было накоплено 232 млн грн кешбэка, в октябре – 125 млн грн, в сентябре – 37 млн грн.

За декабрь и январь украинцы накопили 850 млн грн. Суммарный кешбэк за эти два месяца будет выплачен в конце февраля.

За пять месяцев от запуска нацкешбэка количество активных пользователей программы превысило 5 миллионов. Всего за все время украинцы накопили около 1,3 млрд грн.

Также к программе, сообщили в Минэкономики, присоединились 20 банков и более 1700 производителей. Кешбэк доступен на 365 000 товаров украинского производства.

Начисленные деньги кешбэка можно тратить на оплату услуг – коммунальные, медицинские, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и т.д. Можно купить книги, лекарства украинского производства, а также потратить на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.