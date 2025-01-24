Полученный кешбэк разрешили тратить на товары в Укрпошті
Кабинет министров расширил действие программы "Национальный кешбэк" на товары, которые продает Укрпошта. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Отныне в отделениях Укрпошти украинцы могут рассчитываться картой "Национальный кешбэк" не только для оплаты услуг, но и для приобретения товаров отечественного производства", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день, отметили в компании, в отделениях Укрпошти доступно более 350 наименований товаров, представленных в программе "Национальный кешбэк". В их числе продукты питания, бытовая химия, хозяйственные товары.
Кроме того, средства, накопленные на карте нацкешбэка, можно использовать для оплаты мобильной связи, почтовых и коммунальных услуг, подписки на периодические издания, приобретение художественных марок, а также для пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Предусмотрена возможность пожертвовать средства на благотворительность, в частности на ВСУ, или приобрести военные облигации. Также можно приобрести книги и лекарства из перечня на сайте "Зимова єПідтримка".
Укрпошта присоединилась к программе в декабре 2024 года. Компания выступает как производитель, на товары которого насчитывается 10% кешбэка, и как торговая сеть, где украинцы, покупая товары отечественного производства, могут накапливать кешбэк.
- С момента запуска программы в сентябре 2024 года украинцы накопили 1 млрд грн Национального кешбэка за покупку украинских товаров.
- Из этой суммы 606 млн грн – это результат за декабрь и первую половину января (436 млн грн и 170 млн грн соответственно). В ноябре было накоплено 232 млн грн кешбэка, в октябре – 125 млн грн, в сентябре – 37 млн грн.
- Кешбэк, накопленный за декабрь и январь, будет выплачен в конце февраля 2025 года.