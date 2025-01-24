Полученный кешбэк разрешили тратить на товары в Укрпошті

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Кабинет министров расширил действие программы "Национальный кешбэк" на товары, которые продает Укрпошта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Отныне в отделениях Укрпошти украинцы могут рассчитываться картой "Национальный кешбэк" не только для оплаты услуг, но и для приобретения товаров отечественного производства", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день, отметили в компании, в отделениях Укрпошти доступно более 350 наименований товаров, представленных в программе "Национальный кешбэк". В их числе продукты питания, бытовая химия, хозяйственные товары.

Кроме того, средства, накопленные на карте нацкешбэка, можно использовать для оплаты мобильной связи, почтовых и коммунальных услуг, подписки на периодические издания, приобретение художественных марок, а также для пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Справка На сайте программы "Национальный кешбэк"



Предусмотрена возможность пожертвовать средства на благотворительность, в частности на ВСУ, или приобрести военные облигации. Также можно приобрести книги и лекарства из перечня на сайте На сайте программы "Национальный кешбэк" указано , что средства можно потратить на коммунальные, медицинские (в том числе стоматологию), ветеринарные, юридические услуги, образование, спорт, отдых и развлечения (музеи, театры, кинотеатры, выставки), салоны красоты, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.Предусмотрена возможность пожертвовать средства на благотворительность, в частности на ВСУ, или приобрести военные облигации. Также можно приобрести книги и лекарства из перечня на сайте "Зимова єПідтримка".

Укрпошта присоединилась к программе в декабре 2024 года. Компания выступает как производитель, на товары которого насчитывается 10% кешбэка, и как торговая сеть, где украинцы, покупая товары отечественного производства, могут накапливать кешбэк.