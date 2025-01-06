Украинцам начислили кешбэк за декабрь: больше, чем за все предыдущие месяцы вместе взятые

На начало года активными пользователями программы "Национальный кешбэк" уже стали 4,5 млн украинцев

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Украинцы накопили 436 млн грн Национального кешбэка в декабре, что на 180 млн больше, чем в ноябре, и на 50 млн больше, чем государство выплатило кешбэка за предыдущие три месяца вместе взятых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Выплачивать кешбэк за декабрь и январь будут в конце февраля 2025 года. Это связано с особенностями бюджетного процесса.

На начало года активными пользователями программы "Национальный кешбэк" были 4,5 млн украинцев — они уже активировали в приложении "Дия" карты для будущих выплат кешбэка.

Самыми активными участниками программы остаются молодые люди до 45 лет. Их доля на конец декабря составила 57,4%. Пользователи в возрасте от 45 до 60 лет – 22,4%, 60+ – 20,2%. Среди них 62,3% – женщины, 37,7% – мужчины.

В конце декабря государство выплатило украинцам 232 млн грн кешбэка за ноябрь. Деньги получили 2 млн человек.

Кешбэк в размере 10% доступен на 360 000 товаров украинского производства.

Начисленные деньги кешбэка можно тратить на оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, мобильная связь, страхование и т.д. Можно купить книги, лекарства украинского производства, а также потратить на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.