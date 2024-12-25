Национальный кэшбек. Украинцы получили рекордные выплаты за ноябрь

Выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года

Фото: Минэкономики

В рамках программы поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбек" государство выплатило украинцам 232 млн грн за покупки товаров украинского производства в ноябре. Это почти вдвое больше по сравнению с октябрем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Средняя выплата на человека возросла с 97 до 116 грн, а количество получателей увеличилось до 2 млн граждан.

Как отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, интерес к программе стремительно растет:

"Увеличение количества участников и выплат свидетельствует о том, что украинцы активно поддерживают товары отечественного производства".

Среди участников программы активными остаются украинцы до 45 лет — они составляют 60% от общего количества. Люди среднего возраста (45–59 лет) составляют 24%, а старше 60 лет — 16%.

Неиспользованный кэшбек

Несмотря на активное участие в программе, около 700 тысяч украинцев не получили свои выплаты из-за технических нюансов:

неактивированные карты для кэшбека в приложении "Дия",

суммы накоплений менее 2 грн.

Общая сумма неиспользованных выплат составляет 48 млн грн.

Результаты программы по состоянию на декабрь 2024 года

7,9 млн граждан присоединились к программе.

Количество выпущенных карт "Национальный кэшбек" достигло 8,6 млн, из которых 4,2 млн активировано для выплат.

388 млн грн выплачено с начала программы за три месяца.

В программе принимает участие 1665 производителей и 360 тысяч товаров украинского производства.

Кешбек доступен в государственных торговых сетях, аптеках, автозаправочных станциях, а также в региональных сетях и локальных магазинах.

Выплаты за декабрь и январь будут осуществлены в конце февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса.