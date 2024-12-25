Национальный кэшбек. Украинцы получили рекордные выплаты за ноябрь
В рамках программы поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбек" государство выплатило украинцам 232 млн грн за покупки товаров украинского производства в ноябре. Это почти вдвое больше по сравнению с октябрем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Средняя выплата на человека возросла с 97 до 116 грн, а количество получателей увеличилось до 2 млн граждан.
Как отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, интерес к программе стремительно растет:
"Увеличение количества участников и выплат свидетельствует о том, что украинцы активно поддерживают товары отечественного производства".
Среди участников программы активными остаются украинцы до 45 лет — они составляют 60% от общего количества. Люди среднего возраста (45–59 лет) составляют 24%, а старше 60 лет — 16%.
Неиспользованный кэшбек
Несмотря на активное участие в программе, около 700 тысяч украинцев не получили свои выплаты из-за технических нюансов:
- неактивированные карты для кэшбека в приложении "Дия",
- суммы накоплений менее 2 грн.
Общая сумма неиспользованных выплат составляет 48 млн грн.
Результаты программы по состоянию на декабрь 2024 года
- 7,9 млн граждан присоединились к программе.
- Количество выпущенных карт "Национальный кэшбек" достигло 8,6 млн, из которых 4,2 млн активировано для выплат.
- 388 млн грн выплачено с начала программы за три месяца.
- В программе принимает участие 1665 производителей и 360 тысяч товаров украинского производства.
Кешбек доступен в государственных торговых сетях, аптеках, автозаправочных станциях, а также в региональных сетях и локальных магазинах.
Выплаты за декабрь и январь будут осуществлены в конце февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса.