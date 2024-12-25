Національний кешбек. Українці отримали рекордні виплати за листопад

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року

Фото: Мінекономіки

У межах програми підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек" держава виплатила українцям 232 млн грн за покупки товарів українського виробництва у листопаді. Це майже вдвічі більше, порівнюючи з жовтнем. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Середня виплата на людину зросла з 97 до 116 грн, а кількість отримувачів збільшилася до 2 млн громадян.

Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, інтерес до програми стрімко зростає:

"Збільшення кількості учасників і виплат свідчить про те, що українці активно підтримують товари вітчизняного виробництва".

Серед учасників програми найактивнішими залишаються українці до 45 років — вони становлять 60% від загальної кількості. Люди середнього віку (45-59 років) складають 24%, а старші за 60 років — 16%.

Невикористаний кешбек

Попри активну участь у програмі, близько 700 000 українців не отримали свої виплати через технічні нюанси:

неактивовані картки для кешбеку в застосунку "Дія",

суми накопичень менш як 2 грн.

Загальна сума невикористаних виплат наразі становить 48 млн грн.

Результати програми станом на грудень 2024 року

7,9 млн громадян долучилися до програми.

Кількість випущених карток "Національний кешбек" сягнула 8,6 млн, з яких 4,2 млн активовано для виплат.

388 млн грн виплачено від початку програми за три місяці.

У програмі беруть участь 1665 виробників та 360 000 товарів українського виробництва.

Кешбек доступний у національних торговельних мережах, аптеках, автозаправних станціях, а також у регіональних мережах і локальних магазинах.

Виплати за грудень та січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року через особливості бюджетного процесу.