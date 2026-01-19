МВФ підвищив глобальний прогноз завдяки буму штучного інтелекту

Світова економіка зросте на 3,3% у 2026 році, попри тарифні війни – інвестиції в ШІ компенсують торговельні перешкоди

Фото: Internationaly Monetary Fund

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік до 3,3% – на 0,2 процентного пункту більше, ніж передбачалося у жовтні. Оновлення пов'язане з адаптацією бізнесу до американських тарифів та потужним бумом інвестицій у штучний інтелект, який стимулює очікування щодо зростання продуктивності. Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що глобальне зростання залишається досить стійким", – сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гуреншас. Він додав, що нинішні прогнози перевищують очікування, зроблені до обрання Дональда Трампа на другий президентський термін у жовтні 2024 року.

За його словами, світова економіка успішно "скидає з ладу" торговельні та тарифні збої 2025 року. Підприємства адаптувалися до вищих американських мит, переорієнтувавши ланцюги поставок. Торговельні угоди знизили деякі тарифи, а Китай перенаправив експорт на ринки поза США.

Американська економіка зросте на 2,4% у 2026 році – на 0,3 процентного пункту більше, ніж передбачалося раніше. Це частково пояснюється масштабними інвестиціями в інфраструктуру штучного інтелекту: центри обробки даних, потужні чіпи та енергосистеми.

Бум штучного інтелекту стимулює активність не лише у США. Іспанія отримала підвищення прогнозу на 2026 рік на 0,3 процентного пункту до 2,3%. Великобританія зберегла оцінку на рівні 1,3%, також завдяки технологічним інвестиціям.

Гуреншас попередив, що шалені темпи буму ШІ створюють ризики посилення інфляції. Водночас, якщо очікування щодо зростання продуктивності та прибутків не справдяться, це може спричинити корекцію високих ринкових оцінок та обмежити попит.

МВФ визначив штучний інтелект серед ризиків, що мають негативний потенціал. Інші загрози включають порушення ланцюгів поставок через геополітичну напруженість та нові загострення торговельних конфліктів.

Китай продемонструє зростання 4,5% у 2026 році – нижче за 5,0% у 2025-му, але на 0,3 процентного пункту вище жовтневих оцінок. Підвищення відображає зниження американських тарифів на китайські товари на 10 процентних пунктів протягом року та перенаправлення експорту до Південно-Східної Азії й Європи.

Єврозона зросте на 1,3% у 2026 році – на 0,1 процентного пункту більше за жовтневий прогноз. Це пов'язано зі збільшенням державних витрат у Німеччині та кращими показниками Іспанії й Ірландії.

За прогнозами МВФ, глобальна інфляція продовжить знижуватися з 4,1% у 2025 році до 3,8% у 2026-му та 3,4% у 2027-му.